Premier League 2022/23: Kik az online fogadóirodák favoritjai

A Premier League már 1992 óta létezik, mely az angol labdarúgó-bajnokság legmagasabb szinten álló sportversenye. Magának a szervezetnek a versenyei 20 résztvevő csapatból állnak össze, ezen versenyeket pedig minden évben hatalmas népszerűség övez.

A 30 évvel ezelőtt alapított bajnokság természetesen 2022/23-ban is megrendezésre került, melyet nem csak a futball rajongók követnek, hanem a sportfogadók is. Az előző két szezont a Manchester City zárta óriási sikerrel, így kétszeres címvédők lettek. Mint minden évben, az idei szezonban a sportfogadók tétrakásait, bónusz ajánlatait és izgalmait az online fogadóirodák biztosítják, melyek alkalmi- és heti, akár napi bónuszokkal segítik elő a Premier League alatt megtett fogadások esélyeinek növelését. Alábbi cikkünkben leírjuk, hogy kik azok a csapatok, melyek a fogadóirodák favoritjainak számítanak, emellett azt is megtudhatod, hogy kikre érdemes fogadni.

Legnagyobb bajnokok a Premier League történelme során:

Manchester United - 13 cím

Manchester City - 6 cím

Chelsea - 5 cím

Arsenal - 3 cím

Liverpool - 1 cím

Blackburn Rovers - 1 cím

Leicester City - 1 cím

Általános információk a Premier League bajnokságról

Először is fontos tisztában lenni azzal, hogy valójában mi is az a Premier League, hogyan épülnek fel a bajnokságok, illetve hogy milyen csapatok versenyeznek a 2022-23-as szezonban. A legtöbb mérkőzés szombatonként és vasárnap délutánonként kerül megrendezésre, emellett általános tudnivaló még, hogy a Premier League a világ egyik legnézettebb sporteseménye, ezeket pedig a statisztikák rendkívül jól mutatják, hiszen egy-egy mérkőzés potenciális közönsége nagyjából 4 és fél milliárdra tehető. Az óriási számok mellett a 20 klub csapata egyénileg (klubként) is rendkívül népszerű és tehetséges.

A versenyek felépítése

A 20 versenyző csapat két alkalommal játszik egymással, egyszer az ellenfél stadionjában, egyszer pedig hazai pályán, ezáltal 38 meccset láthatunk az esemény elején. Ezután pontrendszer, és gólkülönbség alapján rangsorolják a klub csapatokat, ezt a rendszert nevezik bejutás és kiesés rendszerének. A három legalacsonyabb helyen végzett csapat kiesik, míg az első két helyezett bejut a Premier League-be, a többiek egymás ellen versenyeznek a rájátszások során. Természetesen a végén a két döntős csapat közül kerül majd ki a győztes.

Kik a favoritok 2022/2023-ban a Premier League-ben?

Hasonlóan a világbajnokságokhoz, és egyéb óriási sporteseményekhez, a Premier League-el kapcsolatos fogadások során is megjelennek favoritok. A kedvencek közé minden évben hasonló csapatok kerülnek, elemzések alapján pedig két fajtát különböztethetünk meg: a futball rajongók kedvencei, illetve a sportfogadóké. Mint ahogyan a való életben, a futball események során is észrevehető az emberek egyedisége, mindenki különböző okok miatt szurkol, hiszen van, aki érzelemből, vannak, akik pedig statisztikák alapján. Jelenleg az Arsenal, a Manchester United, a Chelsea, illetve a Brighton számít közkedvelt csapatnak a fogadóirodák szerint.

Arsenal

Az Arsenal Football Club nevű professzionális futball csapat 1886-ban lett alapítva Angliában, jelenleg pedig Mikel Arteta a csapat menedzsere. A klub tartja a rekordot a FA-kupában 14 győztes mérkőzéssel, emellett az angol futball harmadik helyén állnak, amennyiben a mérkőzések során megnyert trófeák számát tekintjük. A csapat fő riválisa legközelebbi szomszédja, a Tottenham Hotspur. Az Arsenal rendkívül híres a popkultúrában is, számos film is készült a csapatról.

Manchester United

A Manchester United szintén favoritnak számít, hiszen egy nagyon tehetséges angol futball klubról van szó. A klub az angol labdarúgó-bajnokság legmagasabb szintjén versenyez, mely összesen 20 bajnoki címmel, 5 ligakupával, illetve 3 Európa Kupával és UEFA Bajnokok Ligája győztes címmel rendelkezik. A Manchester United hatalmas népszerűségnek örvend világszerte, mely egyébként már egészen 1878 óta jelen van az angol labdarúgás történetében.

Brighton

A Brighton professzionális csapat jelenleg az egyik legközkedveltebb a futball-rajongók körében. A klubot 1901 júniusában alapították, valamint Falmer ad nekik otthon. A Premier League favorit csapata minden évben számos mérkőzést eredményesen zár, mind hazai, mind pedig idegen pályán. Statisztikák alapján minden alkalommal rengeteg fogadó teszi meg tétjeit a Brighton csapatára, hiszen nagyon tehetséges játékos kerettel rendelkeznek.

