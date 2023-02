Heger nem támogatta, hogy újra ingyenessé tegyék az ebédet

Eduard Heger (OĽaNO) megbízott kormányfő a szlovák közszolgálati rádió szombati politikai műsorában elmondta, nem támogatta az iskolai és óvodai ebédek alapanyagainak újbóli állami térítését, tehát az úgymond ingyen ebédek ismételt bevezetését. Heger szerint ez az intézkedés nem kellően célirányos és leginkább amiatt látja problémásnak, mert az idei költségvetésben ezzel nem számoltak, és nincs is rá pénz.

Eduard Heger (Fotó: TASR)

"Nem érthettem egyet olyan intézkedéssel, amely növeli a kiadásokat anélkül, hogy találtak volna rá fedezetet" - szögezte le Heger, aki a miniszterelnöki poszt mellett a pénzügyi tárcát is vezeti megbízottként.

Ennek kapcsán rámutatott arra is, hogy az idei költségvetés már így is óriási segítséget nyújt a családoknak, és szerinte a koalíció az intézkedéseivel növelte a családok bevételeit is. "Ha viszont most a parlament azzal áll elő, hogy tovább emelné a kiadásokat, arra azt mondom, rendben, de szükség van olyan megoldásra, amellyel megszerezzük az ehhez szükséges bevételeket" - húzta alá.

A kérdésre, mit szól ahhoz, hogy pártelnöke, Igor Matovič is támogatta a javaslatot, azt válaszolta, "nem a kommunizmusban élünk, ahol mindenkinek ugyanazt kellett mondania és gondolnia. Ő személy szerint a Sme rodinától várja, hogy megteremtsék a fedezetét ennek az intézkedésnek, mivel tőlük érkezett a javaslat.

Azzal viszont nem ért egyet, hogy a magasabb kiadásokat a bankadó megemeléséből finanszírozzák, mivel azt a korábbi, a kormány és a bankok között megkötött memorandum megsértésének tartaná. "Egymilliárd eurót szereztünk fejlesztésre, melynek egy részét már fel is használtuk. Én azt a memorandumot aláírtam, ezért nem érthetek egyet azzal, hogy újból bevezessük" - fogalmazott. Elismerte viszont, hogy ha a parlament jóváhagyja, ő nem tehet semmit.

(TASR)