Aszteroidarobbanást észleltek Európa több pontján (VIDEÓK)

Az aszteroidarobbanás közép-európai idő szerint hajnali 4 óra körül történt, az égitest a Sar2667 kódjelet viseli. Érdekesség, hogy az aszteriodát egy magyar csillagász, Sárneczky Krisztián fedezte fel.

A robbanást Dél-Anglia és Wales nagy részén, illetve Franciaország több pontján is észlelték.

Mark Boslough, az amerikai Los Alamos-i Nemzeti Laboratórium légkitörés-specialistája szerint "ilyen méretű légkitörések évente többször is előfordulnak valahol”, „ritkán fedezik fel őket előre”. A fizikus szerint hét olyan esetről tudni, ahol előre jeleztek ilyen eseményt.

VIDEÓK:

So beautiful! Worth staying up for! From South Coast UK. #asteroid pic.twitter.com/6PmJs5JgfO