A Hamburg edzője szerint Németh András kiváló játékos, de még sokat fejlődhet

Tim Laszlo Walter, a német másodosztályú labdarúgó-bajnokságban második helyen álló Hamburger SV vezetőedzője szerint a magyar válogatott Németh András kiváló játékos, de még sokat fejlődhet.

Németh András - Fotó: HSV / Twitter

A 47 éves, magyar származású tréner az M4 Sport Nemzeti Sporthíradó című műsorában adott exkluzív interjúban elmondta, olyan, jó alapadottságokkal rendelkező csatárt kerestek, akiben sok lehetőség rejlik, így a tehetségkutatóik már régóta figyelték Németh Andrást is.

"Néhány személyes megbeszélés után úgy döntöttünk, hogy ő az, akire szükségünk van, és szerencsére ő is a Hamburgot választotta" - mondta Walter. Hozzátette, a 20 éves támadó gyorsan beépült a csapatba, mivel több nyelven is beszél, valamint már most sokat ért a németből is. A vezetőedző meglátása szerint Németh jól érzi magát Hamburgban, ez jól látható abból, ahogyan a többiekhez, a játékostársaihoz viszonyul.

"Fizikálisan még sokat erősödhet, és keményebb lehet az ellenfelekkel. A támadások befejezéséhez jó érzéke van, de a bal lábát még fejlesztheti. A fejjátéka is remek, de van még néhány terület, amiben fejlődhet" - jelentette ki Walter. Hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy Németh szeretne is fejlődni, készen áll a tanulásra és a munkára.

Arról, hogy a magyar válogatott csatár mikor lehet először kezdő a Hamburgban, az edző azt mondta, erre mindig megvan a lehetőség, ehhez pedig folyamatos munkára és egyre több játékpercre van szüksége a játékosnak.

Walter szerint a Hamburg a téli átigazolási időszakban erősödött, a futballisták között megvan az összhang, ez pedig meglátszik a pályán is.

"Kiélezett helyzetekben ez felénk billentheti a mérleg nyelvét, és emiatt is bízhatunk abban, hogy a szezon végén az első helyen zárunk" - mondta a tréner, aki az utóbbi években már egyre kevesebbszer látogat Magyarországra, de mint mondta, az unokatestvéreivel és a távolabbi rokonsággal tartja a kapcsolatot.

"Mindig szívélyesen fogadnak bennünket, vendégszeretők a magyarok, jókat lehet enni Magyarországon, ezek az élmények pedig a gyermekkoromra emlékeztetnek" - fogalmazott.

Németh András január végén a belga Genktől igazolt Hamburgba, azóta három bajnokin kétszer volt eredményes csereként beállva.

(MTI)