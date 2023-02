Elítélték a részegen autózó egykori városi képviselőt, a rendőrség nem tanácsolja, hogy hősködjenek az emberek

Bíróság elé állították azt az egykori városi képviselőt, aki ittasan ült volán mögé, és egy civil autós állta az útját. A rendőrség egyrészről dicséretesnek tartja a jóakaró sofőr cselekedetét, másrészről viszont azt tanácsolja, hogy ilyen esetekben másként járjanak el az emberek – írja a noviny.sk.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Az egykori városi képviselő luxusautójával haladt Vágsellye utcáin, közben egy körforgalomból kihaladva letért az útról, valamint egy autóbusznak is kis híján nekiütközött.

A mögötte haladó Martin mindent látott, a fedélzeti kamerája is rögzítette a történteket, és úgy döntött, közbeavatkozik. Végül sikerült is útját állnia a gyanúsan közlekedő autósnak. Amikor megérezte rajta az alkoholszagot, értesítette a rendőrséget. A noviny.sk-nak elmondta, egy picit félt, ezért készen állt rá, hogy ha a másik autós el akar hajtani, akkor ő is el tudjon indulni, ezzel elkerülve az ütközést.

Tomáš Vrábel, a közlekedésrendészet igazgatója feltételezi, hogy Martin esetleges tragédiát igyekezett meggátolni, és magának a sofőrnek is jó szándékai voltak, mégsem tanácsolja a sofőröknek, hogy hasonlóan cselekedjenek. Az ittas sofőrök nemcsak magukra, hanem másokra is veszélyt jelentenek, ezért inkább azt tanácsolja, hogy értesítsék a rendőrséget, illetve lehetőség szerint óvatosan kövessék a gyanús kocsit, és közvetítsék az irányát.

Az egykori városi képviselő szervezetében 2,81 ezrelék alkoholt állapítottak meg. Miután egy kis időt eltöltött a rendőrség cellájában, a galántai bíróság elé állították, amely 5 hónapos feltételes szabadságvesztésre ítélte a férfit, emellett 4 évre eltiltotta motorgépjárművek vezetésétől. Az ítélet nem jogerős, mivel az ügyész fellebbezést nyújtott be, így az ügy a kerületi bíróság asztalára kerül.



(noviny.sk)