Paul McCartney is játszik a Rolling Stones új albumán

Minden jel szerint Paul McCartney is játszik a Rolling Stones készülő új albumán. Az ex-Beatle basszusgitáron működik közre az egyik dalban.

A Stones szóvivője cáfolta azokat a híreket, amelyek szerint a másik még élő Beatles-tag, Ringo Starr is szerepet kap az idén megjelenni tervezett anyagon. Azt ugyanakkor megerősítette, hogy a 80 éves Sir Paul McCartney egy közeli stúdióban volt, miközben az énekes-szövegíró Mick Jagger és a gitáros-zeneszerző Keith Richards a lemez keverésén dolgozott.

A Rolling Stones új, immár 26. stúdióalbumán a dalok felén a 2021-ben elhunyt Charlie Watts dobjátéka hallható, a többi felvételt Steve Jordannel rögzítették, aki teljes jogú tagként lépett az örökébe az elmúlt időszak Stones-koncertjein.

Korábban a Variety magazin arról számolt be, hogy Paul McCartney Los Angelesben közreműködött a Rolling Stones egy készülő projektjében, amely a 2021-ben Grammy-díjjal elismert producer, Andrew Watt irányít.

Bár a hatvanas évek sajtója a Beatlest és a Stonest rivális bandákként állította be, a tagok jó barátságban voltak egymással és többször is együttműködtek. A Rolling Stones 1968-as produkciójában, a Rock and Roll Circusben John Lennon a Dirty Mac elnevezésű supergroupban zenélt, míg a Stones néhai tagja, Brian Jones altszaxofonon játszott a Beatles 1970-ben megjelent kislemezén, a You Know My Name (Look Up The Number) című felvételen.

A Rolling Stones egyik első sikerét egy Lennon-McCartney-szerzeménnyel, az I Wanna Be Your Mannel érte el 1963-ban, tíz ével később Lennon volt a producere Mick Jagger Too Many Cooks című dalának, amely végül 2007-ben jelent meg a The Very Best of Mick Jagger című albumon.

A Stones Jaggerrel, Keith Richardsszel és a szintén gitáros Ronnie Wooddal a soraiban tavaly Európa-szerte turnézott a zenekar 60. születésnapja alkalmából. A koncertsorozat érintette Madridot, Milánót, Párizst és Londont is.



