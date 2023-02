Azok is jogosultak a szülői nyugdíjbónuszra, akik külföldről kapják a nyugdíjat, egy dologról viszont tudniuk kell

Azok is jogosultak a szülői nyugdíjbónuszra, akik külföldről kapják a nyugdíjat, gyerekük pedig 2021-ben Szlovákiában dolgozott és fizette a nyugdíjbiztosítást. Ezt viszont egy űrlapon keresztül vagy egy nem formális kérvénnyel indítványozni kell – figyelmeztet a Szociális Biztosító.

Fotó: TASR

A kérvényt 2023. február 28. után is be lehet adni. A szülő akkor is jogosult a szülői nyugdíjbónuszra, ha csak külföldről kapja a nyugdíjat, gyereke fizetéséből pedig 2021-ben levonták a nyugdíjbiztosítást.

Amennyiben a nyugdíjszedő külföldi állampolgár, a kérvényhez csatolni kell a gyerek születési anyakönyvi kivonatát. A Szociális Biztosító nem formális kérvényt, illetve a kérvényező nyelvén írott születési anyakönyvi kivonatot is elfogad.

Amennyiben a gyerek azt szeretné, hogy a Szociális Biztosító pótszülőkhöz irányítsa a juttatást, vagy nem szeretné, hogy kifizessék a biológiai szülőknek, arról szintén nyilatkozatot kell beadni a Szociális Biztosítónak, legkésőbb 2023. február 28-ig.



TASR/para