"Ha valaki egy év után sem látja, vagy nem akarja látni, hogy a szomszédunkban dúló háborúban ki az agresszor, az vak vagy oroszbérenc"

Ma pontosan egy éve, hogy elkezdődött az oroszok Ukrajna ellen indított véres háborúja. Így látják az elmúlt egy évet és a jelenlegi helyzetet a szlovákiai magyar politikusok.

Fotó: TASR/AP - Thibault Camus

"Egy éve Putyin Oroszországa háborút indított szomszédunk, Ukrajna ellen. Több mint 430 gyerek és 7200 ártatlan civil esett áldozatul az oroszok kegyetlen öldöklésének. Ez alatt az egy év alatt sok mindenki sok mindent mondott. Voltak, akik az elejétől egyenesen és egyértelműen kiálltak amellett, hogy egy ország sem támadhat meg egy másikat és nem hagytak kétséget afelől sem, az oroszok barbár gyilkolása láttán, hogy Putyin háborús bűnös. Én is ezek közé az emberek közé tartozom" - kezdte bejegyzését Rigó Konrád, a Szövetség Híd platformjának elnöke.

A korábbi kulturális államtitkár kiemelte, az elmúlt időszakban megmutatkozott, nem elég, ha elítéljük Oroszország lépéseit. "Számtalanszor elmondtuk és megírtuk, hogy sem a NATO, sem az EU nem részese a háborúnak, de az egyértelmű elítélés kevés, így a Nyugat országai a nemzetközi joggal tökéletes összhangban támogatják a megtámadott felet, hogy túl tudja élni ezt az agressziót és igen, minél jobban tudjon védekezni az orosz hadsereggel szemben. Ezzel még nem lép be a háborúba, ahogy azzal sem, ha azt mondja nem akar Oroszországtól kőolajat vagy gázt vásárolni, vagy úgy kereskedni, mint azelőtt, mert nem akar függő lenni egy olyan országtól és segíteni azt, amely minden írott és íratlan szabályt és jogot semmibe vesz."

Hozzátette, az elmúlt egy év arra is jó volt, hogy igazolást nyerjen, hogy ezek a szankciók, ha lassan is, de egyértelműen működnek és sokkal jobban fájnak Oroszországnak, mint az EU-nak.

"Mindezzel az ukránoknak segítenek, de nem csak az ukránoknak. Segítenek mindenkinek, aki hisz abban, hogy ami ma tőlünk alig párszáz kilométerre történik az helytelen és abban, hogy egységes kiállással meg tudjuk akadályozni, hogy újra előforduljon. Épp ezért fontos, hogy mindannyian, akik nem akarunk egy olyan világban élni, ahol nem tisztelik az emberi életet és jogot, a demokrácia alapértékeit, ne hallgassunk. 2014-ben nem voltunk egységesek, éveken keresztül nem vettük komolyan a Kreml információs háborúját sem. Azt gondolom, még mindig nem késő. Azt gondolom, hogy ezen az oldalon sem vagyunk kevesen" - zárta.

Forró Krisztián, a Szövetség elnöke szerint a tábornokok helyett a diplomaták kezébe kell adni a kialakult helyzet rendezését.

"Egy éve tört ki szomszédunkban a pusztító háború. Oroszország lerohanta Ukrajnát, a háború kirobbanásának felelőssége háborús agresszorként őt terheli. Az viszont, hogy az elmúlt egy évben hova fejlődött és hogyan alakult a háború, már másoknak is a felelőssége. Az elhúzódó háborúban ártatlan emberek esnek a harcok áldozatává, milliók kényszerültek elhagyni otthonukat. Egy ember élete is túl nagy ár a háborúhoz, ezért egy évvel a háború kitörését követően sem kívánhatunk mást, mint a fegyverszünetet és a béketárgyalások mielőbbi megkezdését" – írta közösségi oldalán, hozzátéve, ahogy azt már a háború kitörését követő hónapokban is hirdette, most is úgy látja, a tábornokok helyett a diplomaták kezébe kell adni a helyzet rendezését.

"Ha valaki egy év után sem látja, vagy nem akarja látni, hogy a szomszédunkban dúló háborúban ki az agresszor, kit terhel a felelősség mindazért, ami 2022. február 24-e óta történt Ukrajnában, az vak vagy oroszbérenc. Akik úgy beszélnek békéről, hogy közben legszívesebben ledózerolnák Ukrajnát, a háborút kirobbantó Putyin oldalán állnak. Az eltelt egy év történései megmutatták, hogy az erőszak elleni küzdelem csak akkor hatékony, ha összezárunk. Ezt mulaszottuk el 2014-ben, most összefogtunk. Ezt kell folytatnunk. Az EU-ban és a NATO-ban" – reagált a háború kitörésének első évfordulójára Sólymos László, a Szövetség Országos Tanácsának elnöke, korábbi környezetvédelmi miniszter.

A Szövetség MKP-platformja az Országos Kongresszuson, 2023. január 27-én, Taksonyon elfogadott nyilatkozatának az orosz-ukrán konfliktusra vonatkozó részére emlékeztetett, amely ma is aktuális.

