Meghalt Juraj Jakubisko ismert szlovák filmrendező

Elhunyt Juraj Jakubisko szlovák filmrendező, 84 éves korában, Prágában érte őt a halál péntekről szombatra virradó éjjel.

-illusztráció- (Fotó: TASR)

Halálhíréről több szlovák média is beszámolt, köztük az RTVS közszolgálati televízió is. Elhunytát a rendező lánya és Janette Jakubisková színésznő is megerősítette.

Jakubisko olyan filmekkel vált híressé, mint a Tisícročná včela, Nevera po slovensky, a Sedím na konári a je mi dobre, de például a Báthory című történelmi játékfilmet és Perinbaba című mesét is ő rendezte.

