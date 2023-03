A keddi első szavazáson is hiányzott a minimális többség, még egy esély van a parlamenti választás időpontjának módosítására

A keddi első szavazásnál sem sikerült megnyitni a parlament rendkívüli ülését, a minimálisan szükséges 76 helyett csak 55 képviselő jelezte részvételét a szavazógéppel. Hétfőn két próbálkozás volt az ülés megnyitására, amelyen a Smer javaslatára a parlamenti választás időpontjának módosításáról és a MiG29-es vadászgépek Ukrajnának való átadásáról tárgyaltak volna. Boris Kollár házelnök 10 órakor még egy kísérletet tesz az ülés megnyitására. Hétfőn még 63-an akartak tárgyalni a Smer javaslatairól.

Kedden reggel sem volt határozatképes a parlament, csak 55 képviselő jelentkezett be a szükséges 76 helyet, ezért nem sikerült megnyitni a rendkívüli ülést. Ezen az előrehozott parlamenti választás dátumának módosításáról és a szlovák MiG-29-es vadászgépek Ukrajnának való átadásáról tárgyaltak volna a képviselők a Smer javaslatára.

Az ülés megnyitását az ellenzék mellett most is támogatták a Sme rodina jelenlevő képviselői, de ez sem volt elég, mert több ellenzéki képviselő is hiányzott. Az OĽaNO és az SaS képviselői egységesen nem prezentáltak az ülésen, mert mindkét párt kitart a szeptember 30-i időpont mellett. A Smer által javasolt június 24-i időpont elfogadásához alkotmányos többségre, vagyis 90 szavazatra lenne szükség, erre nincs esély, ha az OĽaNO és az SaS kitart a szeptemberi időpont mellett.

Ha a 10 órai szavazásnál sem lesz meg a szükséges többség, Boris Kollár (Sme rodina) házelnök a következő rendes ülés napirendjébe iktatja be a rendkívüli ülés két pontját. Ez azonban csak március 14-én kezdődik. Robert Fico jelezte, ha nem sikerül ma sem megnyitni az ülést, akkor újabb rendkívüli ülés összehívását kezdeményezik, ezt ugyanis 7 napon belül össze kell hívnia a házelnöknek.

- lpj -