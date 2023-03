Forma–1: Elrajtol a száguldó cirkusz, Verstappen triplázhat a rekordhosszúságú idényben

A szezon előtti háromnapos hivatalos teszt és a szakértők véleményei alapján is arra van nagy esély, hogy a címvédő és kétszeres világbajnok Max Verstappent, a Red Bull holland versenyzőjét az idén sem tudja senki letaszítani a trónról a Forma-1-es vb-sorozat 74. kiírásában, mely rekordot jelentő 23 versenyből áll majd és a hétvégén rajtol Bahreinben.

A 25 éves kiválóság tavaly úgy védte meg 2021-es vb-címét, hogy 22-ből 15 futamot megnyert, s az elmúlt héten futott bahreini tesztnapok után nagyon úgy tűnik, hogy ebben az esztendőben is ő lesz az elsőszámú esélyese a világbajnoki pontversenynek. Ebben nem akármilyen segítője lesz Sergio Pérez személyében, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett a 2021-es idényzáró Abu-Dzabi Nagydíjon abban, hogy Verstappen az utolsó körben meg tudta előzni a hétszeres vb-győztes brit Lewis Hamiltont, és elhappolta a Mercedes sztárja elől a vb-trófeát. A Red Bull mexikói versenyzője ráadásul az elmúlt években egyénileg is élni tudott az osztrák istálló kínálta lehetőséggel, így tavaly például a nagy hagyományokkal rendelkező Monacói Nagydíjon, valamint Szingapúrban is nyert.

A Forma-1 szurkolói, valamint a rajongók számára nagyszerű versenyeket és óriási izgalmakat tartogatna, ha Verstappent komolyan meg tudná szorongatni a rekordot érő, nyolcadik vb-címére hajtó Hamilton, a 38 éves brit világsztárnak viszont a tesztelésen mutatott teljesítmény alapján megint nem tudott igazán ütőképes autót építeni a Mercedes. A német istálló nagy reményekkel vágott neki a tesztnek, de optimista szemléletük hamar alábbhagyott, miután a gyakorlás során világossá vált, hogy alapvető gondjaik vannak a versenyautóval. Szinte biztosnak tűnik, hogy az ismét fekete színben pompázó Ezüstnyilak tempóban elmaradnak majd a Red Bulltól a hétvégén sorra kerülő bahreini idénynyitón, ugyanakkor Toto Wolff csapatfőnök, valamint Hamilton és márkatársa, a szintén brit George Russell is abban reménykedik, hogy mégis lesz keresnivalójuk.

Hamiltonnal kapcsolatban ennek az idénynek a nagy kérdése az is, hogy szerződést hosszabbít-e a Mercedesnél. A brit versenyző a 17. F1-es szezonját teljesíti ebben az évben - megállapodása szerint 40 millió fontos fizetésért -, és előzetesen mind ő, mind pedig a Mercedes azt állította, hogy az újabb szerződés csupán formalitás. Hamilton már így is több futamgyőzelemmel (103) rendelkezik, mint a mezőnyben szereplő 19 riválisa együttvéve, s korábban ki is fejtette azt az álláspontját, hogy csupán az újabb rekordok felállítása érdekében nem fogja folytatni karrierjét. Ennek értelmében a legfőbb kérdés az, hogy a Mercedes képes-e az idén győzelemre esélyes autót adni Hamiltonnak, mert ha nem, akkor még az is előfordulhat, hogy az F1 történetének legeredményesebb pilótája az év végén szögre akasztja a sisakját.

Ami a többi istállót illeti, az előző esztendőben a konstruktőrök között másodikként záró Ferrari csapatfőnököt cserélt, Mattia Binottónak távoznia kellett, helyére pedig az addig az Alfa Romeót irányító francia Frédéric Vasseurt nevezték ki. A teszteken úgy tűnt, nem indult rossz irányba a maranellói csapat, de hogy ez elegendő lesz-e ahhoz, hogy a 23 futamos vb-sorozatban megszorongassák Verstappent, az egyelőre kérdéses. A tavaly egyéniben vb-második monacói Charles Leclerc, valamint csapattársa, a spanyol Carlos Sainz Jr. mindenesetre pozitívan nyilatkozott az új Ferrariról, melynek valódi ereje először a hétvégén mutatkozhat meg Szahírban.

A középcsapatok közül úgy tűnik, az Aston Martin fejlődött a legtöbbet 2022-höz képest, a kétszeres világbajnok spanyol Fernando Alonso hatalmas tapasztalatot és új színt vitt a kanadai milliárdos, Lawrence Stroll csapatába, s ez a teljesítményben is megmutatkozhat. Az ugyanakkor még kérdéses, hogy a mezőny korelnöke, a 41 éves Alonso mellett ki vezeti majd az idénynyitón a másik Aston Martint, a kanadai Lance Stroll ugyanis nemrég kerékpáros balesetet szenvedett, a tesztelést ki is hagyta, az istálló pedig csak a napokban ad majd hivatalos tájékoztatást az állapotáról, s esetleges pótlásáról. Ha helyettesítésre kerül sor, akkor nagy eséllyel a Forma-2-es bajnok brazil Felipe Drugovich juthat majd lehetőséghez.

Nehéz idény elé néz ugyanakkor a McLaren, amelynek nem sikerült jól az autófejlesztés, a teszteken teljesítménybeli és megbízhatósági problémákkal is szembesültek, így vélhetően komoly gondjaik lesznek már az időmérő edzéseken is.

Ami a mezőny többi tagját illeti, két újonc, az amerikai Logan Sargeant (Williams), valamint az ausztrál Oscar Piastri (McLaren) mutatkozhat be az idén az F1-ben, a tavaly beugróként Monzában pontokat szerző holland Nyck de Vries pedig állandó versenyzőülést kapott a Red Bull-fiókcsapat Alpha Taurinál. Onnan a francia Pierre Gasly az Alpine-hoz igazolt, s így teljes a francia küldöttség a Renault tulajdonában álló csapatnál, mivel a másik versenyző Gasly honfitársa, Esteban Ocon.

A versenynaptárban egy új helyszín szerepel, mégpedig a harmadik egyesült államokbeli állomás, Las Vegas, a mezőny ugyanis előtte még ellátogat a texasi Austinba, valamint a házigazdaként tavaly bemutatkozó Miamiba. A Magyar Nagydíjat az elmúlt években megszokott időponthoz képest nagyjából egy héttel korábban, július 23-án rendezik meg a Hungaroringen, s visszatér a programba Katar, amely eddig csak 2021-ben szerepelt a naptárban.

A mostani idényben a tavalyi hárommal szemben már hat sprintfutamos hétvégére kerül sor, Azerbajdzsánban, Ausztriában, Belgiumban, Katarban, Austinban, valamint Brazíliában.

A szezonnyitó Bahreini Nagydíj időmérő edzését szombaton 16 órakor, az 57 körös futamot pedig vasárnap 16 órakor rendezik. A hétvége eseményeit az M4 Sport élőben közvetíti.



