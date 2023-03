Királyi látogatás jövő héten Szlovákiában!

Zuzana Čaputová köztársasági elnök meghívására március 7. és 9. között hivatalos látogatást tesz Szlovákiában Vilmos Sándor holland király és Máxima királyné

Fotó: TASR/AP

„Nagyra értékelem, hogy Vilmos Sándor király és Máxima királyné elfogadta a meghívásomat, és Szlovákiában üdvözölhetjük őket. Úgy vélem, ez a látogatás tovább erősíti a két ország közötti kapcsolatokat, országainkat a közös értékek és a sokféle területeken való együttműködés köti össze. A márciusi látogatás lehetőséget teremt e kapcsolatok elmélyítésére" – mondta Martin Strižinec, az államfő szóvivője.

Strižinec rámutatott, hogy Szlovákiát és Hollandiát a közös értékek és prioritások, a kétoldalú kapcsolatok, valamint az Európai Unión belüli, és a NATO-partnerség köti össze. A királyi látogatás fő témája a jogállamiság, a környezetvédelem, a körforgásos gazdaságra való áttérést, valamint a társadalmi befogadás és a sokszínűség előmozdítása lesz.

Gabriella Sancisi pozsonyi holland nagykövet kiemelte, a két ország az újságírók védelme terén is együttműködik, tavalyelőtt ugyanis Hollandiában is meggyilkoltak egy oknyomozó újságírót.

Vilmos Sándor holland király szerdán részt vesz a Pozsonyi Várban megrendezésre kerülő Future Is Now (A jövő most van) elnevezésű gazdasági fórumon. Az első két napot Pozsonyban töltik, majd a Magas-Tátrába utaznak.



(TASR)