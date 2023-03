Kínának emelnie kell védelmi erőforrásai kihasználtságát, hogy háborúkat megnyerni tudó erős hadserege legyen

Kínának emelnie kell védelmi erőforrásainak, így a rendelkezésére álló hazai tartalékoknak, a technológiának és a gyártási láncoknak a kihasználtságát, hogy "meg tudja erősíteni hadseregét és meg tudjon nyerni háborúkat" - jelentette ki Hszi Csin-ping kínai elnök szerdán a hadsereg és a katonai rendészet képviselői előtt.

Hszi Csin-ping kínai elnök (Fotó: TASR/AP)

Hszi a hatalmon lévő Kínai Kommunista Párt főtitkára, és a korábbi gyakorlattól eltérően tavaly gondoskodott arról, hogy egy harmadik terminusra is az maradjon. Most zajlik Kínában a parlament évi rendes, kétheti ülésszaka, amelyen várhatóan újraválasztják elnöknek is. Mint elnök a hadsereg főparancsnoka is.

Az "integrált stratégiai kapacitások" megszilárdítása és javítása egy olyan új követelmény, amelyet a kommunista párt ír elő - mondta Hszi a parancsnokok előtt a CCTV állami tévé jelentése szerint.

Arra kérte az ország kutatólaboratóriumait: gyorsítsák fel kutatási tevékenységüket a haditechnika területén, hogy az ország ne szoruljon rá az importra. Az ipari gyártási láncoknak ellenállóbbnak kell lenniük a válságokkal szemben, az infrastruktúrát gyors tempóban fejleszteni kell, és tartalékokat kell felhalmozni a hazai természeti kincsekből - mondta. A hadseregnek szembe kell néznie a "stratégiai kockázatokkal" - jelentette ki, de nem fejtette ki, hogy ezek szerinte miben állnak.

Kína katonailag egyre magabiztosabb az Egyesült Államokkal és más országokkal szemben is, és soha nem mondott le arról, hogy erővel visszavegye a kebelébe Tajvant, amely viszont elveti, hogy újra Peking fennhatósága alá tartozzon, és maga mögött tudhatja az Egyesült Államok katonai támogatását - írta a Reuters hírügynökség.

(MTI)