A kormány széthullt, a jobbközép meg szétegyesül

Igencsak érdekes helyzet állt elő, amidőn Szlovákiában a valaha legerősebb kormánypárt miniszterelnöke és számos minisztere is távozott e valaha legerősebb kormánypártból. És bár csak megbízott, már bukott kormányban dolgozgattak, most mégis maradtak a helyükön. Egy gyakorlatilag még nem létező, nem bejegyzett párt színeiben, melyet majd most fognak megalapítani, vagy nem, de lehet, hogy talán nem biztos, ahogy egy ismerősöm mondani szokta...

-illusztráció- (Fotó: FB/Jaro Naď - minister obrany SR)

Kivéve egy minisztert, aki az egészet otthagyta. Mert szerinte nem lehet úgy dolgozni (dolgozni???!!!), hogy közben minden főnöke és nem főnöke belepofázik és mindenféle politikai biznisszel (szemet fogért, költségvetési pénzt a munkához kirúgásokért és kinevezésekért, meg ilyesmik) zsarolja.

Helyette a nem létező párt miniszterelnöke kapott megbízást a köztársasági elnöktől a tárca vezetésére, de mivel ilyen mindenhez is értő miniszter már volt egy a pártban, azaz a kormányban, Heger nyilvánvalóvá tette, hogy ő csak formálisan fog miniszterkedni (belepofázás?) és a reális végrehajtással az államtitkárt bízza meg. Aki viszont nem a tárca államtitkára (mert az nem fújt egy követ a lemondott miniszterrel), hanem valaki más, akit felkért erre a posztra. De az illető – tudjuk még követni? – egyelőre még kinevezhetetlen miniszterhelyettesnek, mert Mexikóban van. A tárca meg fej nélkül… Ám az új fej jobban érzi magát Mexik

óban (no ná…) és nem hajlandó korábban hazajönni, hogy kihúzza az egészségügyet a… az ágytálból. Majd jön, amikor jön, és akkor majd átveszi, amit átvesz. Bár ki tudja…

Eközben a létező miniszterelnök úgy alapít pártot, hogy bejelentette. Ment vele a magát jobbközépnek mondó antimatovičos pereputtya is. Viszont még mielőtt megalakulnának rendesen 10000 aláírással, bejegyzéssel, alapszabályzattal, regionális struktúrákkal, alakuló kongresszussal stb. (ami ma már úgyse divat), azonnal megegyezett egy már létező párttal, a Kék Koalícióval (pár napja még Spolu…) hogy az úgy, de úgy befogadja őket, hogy beléjük is olvad: létező a nem létezőbe. A főnökük meg átadja a stafétát a bukott Hegernek.

Nono, mondom én, ezek a Spolusok (magyarul Együtt, de csak a poén kedvéért) minap Dzurindát is megtréfálták, vele is egyesültek volna, de mégsem (a másik fél szerint pont fordítva). Szóval érdemes vigyázni hoppon maradás tekintetében. Így az egyesülni igen, de megalakulni nem nagyon akaró jobbközép Dzurinda is kénytelen inkább megalakulni, egyesülés helyett egyedül. Hacsak nem talál más közösü… közösködni akarót. A mégsem egyesülő Együtt tán egyesül az egyesülni igen, de megalakulni nem nagyon akaró jobbközép Hegerékkel. A megalakulni akaró, de ebben még sikertelen (5000 aláírásuk hiányzik hozzá) jobbközép Nicholsonováék szívesen meg is alakulnának, de már „eladó sorba” kerültek, hajlandók egyesülésről tárgyalni a jobbközép pártokkal. A magát jobbközépnek valló KDH meg ugyan tárgyal, de nem hajlandó senkivel sem egyesülni, viszont ő réges-régen meg van rendesen alakulva, csak épp a parlamentbe nem képes bekerülni. A maradék jobbközép Za ľudí viszont, bár 1-2 százalékon áll, majd akkor egyesül valakivel, ha. Nem tudja mikor, de azt jól megmondta az elnök asszonya… Hát így egyesül szét, mondhatni darabokra a szlovák jobbközép. Miközben a szlovák szétesett kormány háromnegyed évig kormányozgat a háborgó politikai vizeken. Érted? Ha igen, és jobbközép párt vagy, vagy csak majdnem párt, egyesüljetek!