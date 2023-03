Jó ütemben halad a krasznahorkai vár felújítása, lassan befejeződik a bontás

Az elmúlt hónapokban sokat haladt a rozsnyói járásbeli Krasznahorka várának helyreállítása, a bontási munkák több mint 90 százalékát már elvégezték. Február végéig több mint 9,3 millió eurót költöttek a nemzeti kulturális műemlék helyreállítására – közölték pénteken, a 2012-es tűzvész évfordulóján a Szlovák Nemzeti Múzeum (SNM) munkatársai.

TASR-felvétel

A központi várban már javában folyik a helyreállítás és a kábelezés előkészítése. Az alsó várban több építkezés is zajlik, és dolgoznak a vízvezetékek, valamint a csatornarendszer kiépítésén. „Megkezdődött az információs központ építése is. A látogatók ott vásárolhatnak majd belépőjegyet, és kiállítás is várja majd ott azokat a látogatókat, akik valamilyen okokból nem tudnak felmenni Krasznahorha várába" – mondta Máté Tímea, a betléri múzeum igazgatója.

Az alsó vár, a középső vár egy részének, valamint a váralja felújítása tavaly augusztusban kezdődött el. A nemzetközi közbeszerzési pályázatot az MBM-GROUP nyerte meg. A munka összköltsége áfával együtt több mint 20,6 millió euró. A szerződés értelmében a kivitelezőnek az építkezési terület átvételétől számított 18 hónapon belül át kell adnia az alsó és a középső vár egyes részeit, és három éven belül be kell fejeznie a teljes projektet.

Máté Tímea tájékoztatása szerint a műemlék helyreállításának egyik legnehezebb része a szocialista időszakban nem megfelelő módon végzett beavatkozások helyrehozása. „Mindenféle nem megfelelő elemeket építettek be, olyanokat, amelyeknek semmi keresnivalójuk egy ilyen várban, ráadásul ezek komoly műszaki problémákat is okoztak, például falak süllyedtek meg, só rakódott le a falakon stb" - magyarázta a múzeumigazgató, és hozzátette, ezeket az elemeket a bontás során távolították el.

Branislav Panis, a Szlovák Nemzeti Múzeum vezérigazgatója elmondta, a vár felújítása a tervek szerint halad, de hozzátette, ezt a projektet is negatívan befolyásolta a világjárvány, illetve az építőiparban tapasztalható áremelkedés. Az első látogatókat a jövő nyári turistaszezonban fogadná a vár, a felújítás befejezése után pedig az a cél, hogy évente mintegy 200 ezer ember látogasson el a várba.

„Az a cél, hogy úgy nézzen ki a vár, mint a 20. század elején. Ingyenesen látogatható része is lesz a komplexumnak" – árulta el Panis, és hozzátette, hogy kiállításnak több fizetős része is lesz, továbbá új részeket is kialakítanak, például egy kávézót.

Krasnahorka vára 2012. március 10-én leégett. A tűz a várhegyen levő füves területen keletkezett, onnan terjedt át az épületre. A kormány közel 35 millió eurót hagyott jóvá a helyreállításra. Február végéig több mint 9,3 millió eurót költöttek a felújításra, ebből több mint 6,4 millió euró a biztosító által kifizetett összeg, több mint 2,7 millió euró állami támogatás, és mintegy 180 500 euró a nyilvános gyűjtés során jött össze.

TASR