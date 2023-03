Hogyan növelheti otthona értékét a lámpákkal?

A megfelelő világítás fontos szerepet játszik az otthonunk kialakításában és a hangulatunk javításában. A lámpák kiválasztása azonban nem csak arról szól, hogy az árnyékokat elűzzük, hanem az egész szoba kinézetét és atmoszféráját is meghatározzák. Az igényeinek és ízlésének megfelelően kiválasztott lámpák nem csak meleg és kellemes hangulatot teremtenek, hanem hatékonyan támogatják a munkavégzést, de a pihenést is egyben, valamint segítenek önazonosnak maradni. A szlovák piacot két évtizede felvillanyozó lámpaforgalmazó cég üzletvezetőjével, Beke Szilviával beszélgettünk, aki betekintést engedett munkájukba.

,,A STARLUX Kft. egy családi vállalkozás, amely 20 éve működik a lámpaiparban. Áruházunkban és webshopunkban széles választékban kínálunk minőségi lámpákat, lámpatesteket és kiegészítőket. Az üzletünk és webshopunk is állandó fejlesztés alatt áll, így mindig naprakész és trendi termékeket kínálunk vásárlóinknak'' - kezdi a beszélgetést Beke Szilvia, a lámpaforgalmazó cég üzletvezetője.

Fotó: Érsek Mónika Photography

A legfőbb kérdés a vásárlók fejében ilyenkor mindig az, milyen előnyei vannak az adott üzletnek, miért éppen ebből a kínálatból szemezgessenek?

Beke Szilvia elmondása szerint az egyik legnagyobb előnyük, hogy magas minőségű termékeket kínálnak, amelyek hosszú távon megtérülnek. Az árak magasabbnak tűnhetnek, ám ha utánaszámolunk, sokkal inkább pénztárcabarátabb megoldás, ha egy minőségi termékbe fektetünk. Emellett kifejezetten fontosnak tartják a személyes tanácsadást, így ügyfeleiknek mindig segítenek a választásban és árkalkulációban. Garanciát vállalnak a termékeikre, így nem kell aggódnia a vásárlóknak a reklamáció miatt, a két éves időszak mindig, minden esetben érvényes, bár ilyenre ritkán van példa.

A másik fontos és gyakorta felmerülő kérdés, hogy vajon egy kisebb cég fel tudja-e venni a versenyt a multikkal szemben, vagy egyáltalán fel akarja-e venni?

A nagy multinacionális vállalatok kínálatával szemben a STARLUX Kft. üzletei egyedi és stílusos termékeket kínálnak, amelyekkel az ügyfelek még jobban kiemelhetik, értékesebbé tehetik otthonukat. Emellett a személyes tanácsadás varázsával egyetlen multi sem versenyezhet. Igazán lélekmelengető érzés, amikor ismerősként üdvözlik a vásárlót és ismerik annak ízlését. Így tudunk megfelelő lámpát kínálni, azáltal, hogy megismerjük ügyfeleinket. Akinek pedig nem áll módjában személyesen ellátogatni hozzánk, annak webshopunk kényelmes és könnyű megoldást kínál, hogy otthonról is rendelhessen, és széles választékban találjon megfelelő lámpát. "Amennyiben elbizonytalanodik, online segítségért is bátran fordulhat hozzánk" - mondja a cég tulajdonosa.

Talán meglepő lehet, de bizony a lámpák világában is megvannak a trendek. A szakértő segít eligazodni az aktuális trendek világában, s egyben elárulja, hogy a mostani szerint határozottan a kristálylámpák a trendik.

Tehát amennyiben az elegancia és az igényesség képviselője, akkor a kristálylámpák tökéletes választás lehetnek otthonába. Ezek a lámpák nem csak klasszikus, de modern stílusban is jól mutatnak.

A kristálylámpák ragyogó fénye és elegáns megjelenése kiválóan illik a hálószobába, a nappaliba vagy akár az étkezőbe is, de láttunk már megoldásként kristályokat a folyosókon is. Mesebeli látványt nyújt, mikor a sok kristályelemen megpihennek a napsugarak és csillogó tündérporként hat rajta a természetes fény is, nem csupán az égők fénye tükröződik rajtuk vissza.

Az a feltevés pedig, mely szerint a kristálylámpák csak a tehetősebbek számára elérhetőek, megdőlni látszik. Üzleteink a pénztárcabarát megoldások széles választékát kínálják Európa egyik legnevesebb gyártójától, a Searchlighttól, így bármelyik árkategóriában találhat megfelelő lámpát.

Az árak eltérnek attól függően, hogy milyen méretű és stílusú lámpára vágyik, de az áru mindenképpen megfizethető.

,,A kristálylámpák hosszú élettartama, valamint a minőségi anyagok használata miatt tartósak és könnyen karbantarthatóak. Ezért sem találkozunk reklamációval, csak az elégedett vásárlók térnek vissza hozzánk, hogy újabb portékával bővítsék otthonukat''- teszi hozzá Beke Szilvia.

A legtöbb kristálylámpa kézzel készül, így nem csak egyediséget, hanem magas minőséget is garantálnak.

Ha igazán különleges és egyedi lámpát szeretne otthonába, akkor érdemes fontolóra venni a kristálylámpák vásárlását. Ezzel nemcsak emelheti az otthona értékét, de kellemes, romantikus és elegáns hangulatot is teremthet az életterében.

Válasszon a pénztárcájának és az ízlésének megfelelő kristálylámpát, hogy otthonában az elegancia és az igényesség a főszerepet játssza!

(PR-cikk)