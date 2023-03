Forma-1 Szaúdi Nagydíj - Verstappen gyomorproblémák miatt csak pénteken érkezik Dzsiddába

A 25 éves pilóta a Twitter-oldalán közölte 3,2 millió követőjével, hogy az elmúlt napokban gondjai voltak a gyomrával, de már teljesen jól érzi magát.

- írta Verstappen.

Feeling fine again, after not being fit for a few days because of a stomach bug. Therefore, I unfortunately had to postpone my flight for a day, so I won't be on the track until Friday. See you in Jeddah!