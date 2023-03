LÉNYEG: Matovič ágynak dőlt, ezért tovább lehet spekulálni azon, mi lesz a nagyobbik magyar párttal

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Senkinek se kedvez annyira a szeptemberre előrehozott választás, mint éppen a Smernek, hiába pampog annyit Robert Fico, hogy számára a lehető legkorábbi időpont lenne a legmegfelelőbb. Egy ismert publicista elemezte ki a helyzetet, és arra mutatott rá, hogy a választók az ősz elejére már annyira frusztráltak lesznek a kormány tevékenysége miatt, hogy még nagyobb arányban fogják támogatni a többszörös exkormányfő pártját. Szerinte a kampány már el is kezdődött, és annak örvén már a jövő évi államfőválasztáson induló lehetséges jelöltek is készülődnek. Ezért aztán Zuzana Čaputovának is fel kell mérnie az esélyeit és a lehetséges ellenfeleit is, és az alapján dönteni, hogy újra indul-e a posztért. De az elemző úgy véli, az biztos, hogy a 2024-es elnökválasztáson is lecsapódik majd mindaz, ami jelenleg zajlik az országban. Valószínűleg a kaotikus, kiszámíthatatlan kormányzásra gondolhatott a megszólaltatott szakember, ám alapból, objektív okokból kifolyólag is nagyon bonyolult helyzetben van a kabinet.

Heger Čaputovának kampányol

A végrehajtó hatalom megbízott vezetőjének meg ezer dolga lehet, de csütörtökön mégis beleütötte az orrát az államfőválasztásba, ami viszont csak a parlamenti megmérettetés után lesz fél évvel. Eduard Heger pártjának, a javarészt az OĽaNO-ból kiábrándultakból összeverbuválódott Demokratáknak még jóformán irodája sincs, de már most azzal foglalkozik a miniszterelnök, hogy Čaputovának újra indulnia kellene az elnökválasztáson, ahol aztán szépen nyerhetne is. Biztos szóltak Hegernek, hogy hasznos lenne dörgölőzni egy kicsit a sikeres államfőhöz, az talán hozhat az újdonsült demokraták konyhájára némi szavazatot. Így aztán Heger alaposan beudvarolt az elnökasszonynak, mondván, több tapasztalatot szerzett ebben a ciklusban, mint más államfők két megbízatási időszak alatt. Ráadásul az ország jó hírét viszi a világba és kiváló kapcsolatai vannak, ezért aztán - így a kormányfői gondolatmenet - mindenképpen nagyon jó lenne Szlovákia számára, ha folytatná a munkáját. Hogy erre mit lép az államfő, pár héten belül kiderül.

Mire vágynak az emberek?

Az azonban már ma is tudott dolog, hogy az emberek mit várnának el az új kormánytól. Az őszi előrehozott választás után felálló új kabinetnek elsősorban az egészségügyre kellene összpontosítania. Ezt egy friss felmérésben résztvevő válaszolók majdnem 70 százaléka gondolja így. Ez a téma még az infláció hatásainak enyhítésénél is fontosabb, de az emberek szerinti harmadik leglényegesebb kérdés a legerősebb kritika a három éve felálló kormánnyal szemben. A megkérdezettek 56 százaléka ugyanis azt mondja, hogy stabil és konfliktusmentes kormányzásra lenne szükség, és 81 százalékuk reméli, hogy az új kabinet megbízhatóbb lesz.

Matovič ágynak esett

Hogy ilyen eredményt produkált a felmérés, az legnagyobb részben Igor Matovičnak köszönhető, aki született ellenzéki hordószónok, azonban konstruktív együttműködésre, építésre egyszerűen képtelen. Ő gerjesztette a kormányon belüli vitákat, emiatt kellett távoznia a miniszterelnöki pozícióból, majd később a pénzügyminisztériumi bársonyszékből is. Csütörtökre több programja is akadt volna az OĽaNO minden lében kanál vezetőjének, de ezek elmaradtak, mert a pártvezért ágyba döntötte valami nyavalya. Így aztán kénytelen volt lemondani a Szövetség elnökével mára megbeszélt tárgyalását is. És hogy miért akartak Forró Krisztiánék találkozni a levitézlett politikussal? Mert most, Hegerék távozásával a papíron még mindig legerősebb kormánypártnak, az OĽaNO-nak szinte akkora lehet a támogatottsága, mint a magyar pártnak, ennek ellenére szeptemberben mind a ketten be szeretnének jutni a törvényhozásba. Ehhez meg nem ártana valamiféle együttműködést tető alá hozni, csak az a kérdés, Matovič ölelése mikor bizonyul végzetessé Forróék számára.

Daszvidányja tél, helló tavasz!

De hagyjuk is a politikát, mert ha az ember nem túl perverz, abban alig lelheti az örömét. Van itt egy annál sokkal objektívebb kedvcsináló tényező. Ez pedig a tavasz megérkezése a térségünkbe. Most pár napig akár 15-20 fokban is pácolódhatunk, és annak örülhetünk, hogy búcsút inthetünk ennek a télnek, amelyiktől tavaly február vége óta tarthattunk.

