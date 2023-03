LÉNYEG: Sikerül megkérni Berényi Józsinknak (Jurko) Gyimesi Gyurka kezét?

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Javában folyik a halhatatlan, illetve kiirthatatlan trollok etetése akármennyi hírrel. Íme a felhozatal a keserédesnek ígérkező tavaszi víkend küszöbén: „MIG 29-eseink” hányatott sorsa; A Dunamente (Podunajsko) Nemzeti Park ellenes pártbanzáj; Siralmas választási preferenciák; Covidos Matovič Igor; Befuccsoló kitelepítettek emléknapja; A Nyugat Putyinra célzó elfogatóparancsa; Ársapkák tömege a szlovákiai áruházláncokban... Csak láncos toronyóráról nem volt még szó... Egyelőre. Zakatol tehát a kampány, mint a Hungária expresszvonat...

Siralmas választási preferenciák

Kivételesen maradjunk ezúttal kizárólag a siralmas választási preferenciáknál.

Érdekes eredményekkel indult a nap az AKO ügynökség legfrissebb felmérése által. Szerintük, illetve a megkérdezett „emberanyag” véleménye szerint, ha márciusban tartanák a választásokat, akkor azokat a Smer nyerné meg a szavazatok 17,6 százalékával. Az Ipsos kutatása után tehát ez a második alkalom, hogy Robert Ficóékat az élen látják a szociológusok. A Smert a Hlas követi 16,1 százalékkal, és a harmadik legnépszerűbb párt pedig a szépen megerősödött Progresszív Szlovákia, amelyikre már 15,1 százaléknyian szavaznának. A legerősebb kormánypártként jegyzett OĽaNO alig kerülne be a parlamentbe, mert az Eduard Heger vezette Demokraták már szinte 5 százaléknál tartanak. A magyar pártok "viadalát" ismét a Magyar Fórum nyerte meg.

„Ráérünk arra még” azon agyalni, kit muszáj, illetve lehet majd megbízni a kormányalakítással. Vizsgálódjunk hát csakis a szlovmagy térfélen inkább. Elvégre március idusa volt ugye… Amikor szokás szerint minden igaz magyar „csapból” a nemzeti hősiesség, a dicső önfeláldozás, a „megmaradás” utáni epekedés buzogott. Nem mellékesen plusz friss magyar divatként az orosz-ukrán háború generálta harcias békevágy is felhorgadt. Nyilván a kínai kokárdásra öltözött közönség épülésére… Ennek ellenére viszont nem az jön le vajon minekünk a közélet színpadáról, hogy a szláv tengerrel körbevett szlovmagy szigetlakókat soha nem látott választási fiaskó fenyegeti?! Dehogynem! Mert bizony úgy tűnik, ügyeletes szlovmagy politikusainknak annyira hatékonyan „sikerült” szövetséget kötniük egymással, hogy a kölcsönös undokoskodás, ködszurkálás, kirekesztősdi soha nem látott választási fiaskóval fenyeget. Vagy talán az a tény, hogy a Magyar Fórum 2,2 százalékos, a Szövetség meg 1,9 százalékos választási preferenciát ér jelenleg a lehetséges választóknál nem holmi politikai rezevátummal fenyeget?! Amelyből egyre inkább lehetetlen lesz majd kiszabadulni?! Akkor is, ha a kétségkívül egyik legtapasztaltabb szlovmagy politikusnak Berényi Jóskánknak már akár a hét elejére sikerül megkérni (Jurko) Gyimesi Gyurka kezét. De egyébként utóbbi snájdig populista „ara” helyett Trump Donaldtól kezdve akár egy utcára szabadult bika is bevethető az 5 százalékos parlamenti küszöb megugrása érdekében, elegánsan szólva úgy tűnik mostan, akkor is le lesz verve ama bizonyos választási léc. Szigorúbb szóhasználattal pedig: hatalmas pofára esés lesz az elsöprő lendületű magyarnótának szánt izé vége...! Dehát legalább el lehet majd gajdolni megint, amit vesztes focimeccsek után szoktunk a mindenkori B-középhez igazodva: Ezt jól elbaltáztuk, de férfimunka volt...!

Legyen most elég ennyi. Különben is, aki sokat beszél az keveset mond...

Vagy idézzük inkább krédóként Teller Edét? Legyen: „A pesszimista olyan ember, akinek mindig igaza van, de soha sincs öröme benne.“

Barak László