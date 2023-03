Corgi - a világ legkisebb terelőkutyája 

Gondoltad volna, hogy a corgik nagyon virgoncak, nagyon élénkek és nagyon erősek? Sokan ölebként tekintenek rájuk, de nagyot kell mindenkinek csalódnia, ha ezeket a kis szőrmók fickókat és hölgyeményeket alábecsülik. Pont ellenkező temperamentummal bírnak ugyanis: magabiztos és bátor kutyusok, akik igazán remek és kellemes társállatok, szeretnek a gazdi elvárásai szerint teljesíteni és mérhetetlenül mókásak a kurta lábaikkal és huncutkodásaikkal. Nem véletlenül voltak a bölcs néhai brit uralkodónő, II. Erzsébet kedvencei.

Tündérek és királynők kutyája

A corgik nagyon rövid lábaik ellenére kifejezetten mozgékony kutyák. A Falatozoo.hu állateledel webáruház remek játokokat kínál lelkes gazdiknak, akik e sportokban remekelő fajta testét és szellemét is megfelelően fejleszteni szeretnék. Érdemes természetes kiváncsiságukat és játékosságukat kihasználni és sokat vinni őket a szabada. Ez mellesleg nemcsak a szőrmókoknak remek elfoglaltság, hanem a gazdikat is teljesen ki tudja rántani a hétköznapi gondokból-bajokból, az egészségre gyakorolt pozitív hatásokról nem is beszélve.

Egy walesi legenda szerint a welsh corgik szőrének mintázata arra utal, hogy a mágikus tündérbirodalomban szolgáltak. Tündérek és tündék kísérői voltak, ők rajtuk lovagoltak, innen a nyereg alakú mintázat a hátukon. Valami lehet benne, mert a megboldogult II. Erzsébetet teljesen elvarázsolták a pembroke welsh corgik.

Vitatkoznak az eredetükről

A corgik eredetével kapcsolatban nincs egységes álláspont, de az biztos, hogy kétféle típusukat különböztethetjük meg. A cardigant az egyik legősibb fajnak tekintik, amely már az időszámításunk előtt 1200 körül megjelenhetett. Ezen kutyák farka hosszabb és a termetük is nagyobb. Ellenben a pembroke welsh corgik farka rövid és kisebb termetűek is. Őseik a vikingekkel érkezhettek a mai Anglia területére, és később ezeket spiccekkel keresztezhették. Össze szokták őket még hozni a juhászspiccekkel és juhászkutyákkal is, valamint a keeshonddal és a schipperkével is.

Az azonban biztos, hogy a corgik rettenthetetlen és bámulatos terelőkutyák voltak hajdanán. Kis termetükkel, gyorsaságukkal és oda-odacsípkedéseikkel még a hatalmas marhákkal is elbírtak. Jelzőkutyaként is remekeltek és sokféle szolgálatot el tudtak látni a gazdik mellett.

Huncutok

Csodás szőrzetükkel nincs sok tennivaló, csak rendszeresen fésülni kell, hogy az avas szőrt eltávolítsd vedléskor. Csak végszükség esetén kell fürdetni. Ha nem kopik a karmuk, akkor vágni szükséges. A corgik imádják a pocakjukat, ezért érdemes résen lenni az etetésükkel. Ha megőrzöd a karcsúságot, akkor akár 16 éven át is hűséges és odaadó pajtásod lesz.

Ha magabiztos, bátor és intelligens kutyát keresel, a corgi jó választás lehet. De készülj fel a sok mozgásra, és neveld következetesen kölyökkorától kezdve, hogy nehogy sokszor túljárjon majd az eszeden ez a huncut és okos kutyus.

