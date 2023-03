AGROCENTRUM Nyárasd: Megnyílt a Tavaszi Vásár!

Friss növényekkel töltöttük fel az árudánk polcait, kertészetünkből elővettük a csodaszép tavaszi virágokat. Megérkezett az ültetőburgonya, holland virághagyma, kertészeti földkeverék, készek az első eperpalánták. Kezdődhet a Tavaszi Vásár!

Mi mindent kínálunk ?

Gyümölcsfákból több, mint 333 fajtából válogathat nálunk. Oszlopos almák, körték, szilvák, almák alacsony (M9) alanyon, kiváló meggyek, önbeporzó és oszlopos cseresznyék, vadonatúj ellenálló őszibarackok, mandulák, hagyományos és ellenálló szilvák, japán körték, birsek, naspolyák és még sorolhatnám.

Sirena – príma kajszi fajta. Betegségeknek, de a tavaszi fagyoknak is ellenáll

Az idén szelídgesztenyéből, de oltott dióból is jó pár kiváló fajta kapható. Sárgabarackból a Sirena príma fajta. Nemcsak a betegségeknek, de a tavaszi fagyoknak is ellenáll. Ő is önbeporzó, mint a mézédes Kioto. A Roxana később érik, ugyanúgy, mint az Augusztin.

Új nemesítésű ellenálló őszibarackjaink az Inka, Harnas, Royal Glory, Royal Majestic. Jól bevált fajtáink az Early Redhaven, Redhaven, Cresthaven. Aki egyszer megkóstolta a vérbarackot (Roter Weinberger) talán mást nem is akar majd enni. Persze a legédesebbek a lapos barackok (Sandwich Weis, Sandwich Gelb, Saturn).

Vérbarack, avagy Roter Weinberger – aki megkóstolta nem vágyik más őszibarackra

A bogyós gyümölcsök valóban igazi vitaminbombák. Tudta, hogy az arónia tíz módon hat pozitívan az egészségre ? Több fajtáját megtalálja nálunk.

Kanadai áfonya, kamcsatkai áfonya, mézalmácska, vörös áfonya, kiwi, egres, ribiszke, sokfajta málna, fügék, mogyorók, goji, eperfa, futószeder, Tayberry, epermálna, homoktövis, som, gránátalma – vagy 150 fajta roskadozik a polcainkon. Ribiszkéből, egresből bokor-, és magastörzsű változatot is talál nálunk, méghozzá jó fajtákat és nagyon szép példányokat!

Finomabbnál finomabb csemegeszőlőből most úgy 77 fajta van a kínálatunkban. Klasszikus, rezisztens, magnélküli fajták, egyik jobb, mint a másik. A kínálat a tavasz folyamán jelentősen bővül majd. De erről majd később.

Ültetni való burgonyáink mindegyike szigorú ellenőrzésen esett át. A vírusmentes ültetőanyag a sikeres termesztés alapja. A legmenőbb fajtáink a Colette és az Agria. Szuperkorai fajtáink a Red Scarlet, Riviera, Anuschka. Előcsíráztatva, fátyollal takarva már május végén – június elején szedhet belőlük. Kiváló korai krumplink a Marabel, Ranomi, Sunita. Tárolásra legmegfelelőbbek az újdonság Babylon, Desiree, Sante, Talentine, Laura. Kiváló korai újdonságaink az Annabelle, Carrera, Colomba. A legtöbb fajta minigumó változatban is kapható. Kiváló, ellenálló fajtáink az Alouette, Twinner és a Twister. Mindhárom az Új Generáció képviselői, jól ellenállnak a burgonyavésznek, alkalmasak biotermesztésre is.

Twister – új generációs vetőburgonya. Jóval kevesebbet kell permetezni burgonyavész ellen

Duggatni való fokhagyma, vörös-, és lila hagyma, zöldség-, és virágmagvak, változatos és csodálatos holland virághagymák – ők is Önre várnak a Tavaszi Vásár keretében.

Amennyiben már eperpalántát szeretne telepíteni gazdag fajtasorból csemegézhet. Nagygyümölcsű korai, félkorai, késői fajták, de folytontermők és folytontermő csüngő eper is várja Önt.

Ezekben a hetekben reggel 8 órától 17 óráig tartunk nyitva, szombaton is.

Mielőtt hozzánk indulna érdemes megnézni a weboldalunkat. Ott rengeteg információt talál termékeinkről, így könnyebben tud választani a bőséges kínálatból. Akár rendelését is megteheti ott.

Futárral is elküldhetjük Önnek rendelését, de természetesen szeretettel várjuk Önt személyesen árudánkban.

Angyal József, AGROCENTRUM Nyárasd

