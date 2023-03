Februárban újra csökkent a munkanélküliség, és országszerte rengeteg szabad munkahely van, csak a Dunaszerdahelyi járásban 1600

Februárban 5,76 százalékos volt a munkanélküliség, vagyis egy hónap alatt 0,06 százalékponttal csökkent. Milan Krajniak (Sme rodina) szociális ügyi miniszter szerint az 5 nyugati megyében már elérte a „természetes” szintet vagyis további csökkenésre nincs nagy lehetőség. Egyre alacsonyabb a munkanélküliek száma a három keleti megyében is.

Fotó: Paraméter

A januári enyhe – 0,07 százalékpontos – emelkedés után februárban újra csökkent az országos munkanélküliség, tájékoztatott Milan Krajniak szociális ügyi miniszter. Február végén a munkaképes lakosság 5,76 százaléka volt munka nélkül, ami 0,06 százalékkal alacsonyabb a január végi adatnál.

„A munkanélküliség csökken minden megyében, Eperjes, Besztercebánya és Kassa megyékben is” – emelte ki a miniszter a legrosszabb helyzetben lévő megyéket.

A munkanélküliek aránya járási bontásban (Forrás: UPSVAR)

Öt megyében az országos átlag alatt, háromban felette

Az ország öt nyugati megyéjében – Pozsony (2,99%), Nagyszombat (3,44%), Nyitra (3,84%), Trencsén (3,52%) és Zsolna (4,42%) – az országos átlag alatti a munkanélküliség, míg Besztercebánya (8,55), Eperjes (9,91%) és Kassa megyében (8,48%) még mindig az átlag feletti. „A nyugati megyékben elérte az úgynevezett »természetes« szintet, mindig vannak olyanok, akik valamilyen okokból nem tudnak munkába állni” – kommentálta a 3,5 százalék körüli nyugati értékeket a miniszter.

A helyzet azonban szerinte már most is javul, és még javulni is fog a következő időszakban.

„A három keleti megyében új befektetésekre készülünk, jön a Bosch, a Volvo, és lesz egy befektetés Rimaszombatban is, amely segíti majd a munkanélküliség csökkenését” – mondta Krajniak.

Mindenki találhat munkát

Az 5,76 százalékos munkanélküliség mintegy 160 ezer munkanélkülit jelent, ehhez képest viszont jelenleg csaknem 80 ezer szabad állást kínálnak a cégek.

„A legfrissebb, március 20-i adatok szerint csaknem 79 ezer szabad állást tartunk nyilván, mindenki találhat magának megfelelőt” – véli Krajniak. A Dunaszerdahelyi járásban például 1626, a Galántaiban pedig 3 066 embert azonnal fel tudnának venni a cégek.

A munkaügyi hivatalba összesen 9 tömeges elbocsátást jelentettek be munkaadók, de ez is csak mintegy 1000 munkahely megszűnését jelenti. „Ráadásul olyan régiókban lesz elbocsátás, ahol könnyen találhatnak maguknak új munkahelyet az elbocsátottak” – mondta Krajniak.

Minden mutató csökkenést jelez

Ha csak a produktív korban lévő munkanélküliek arányát nézzük, még jobb a helyzet. Idén már ez a mutató számít a legfontosabbnak, és ez alapján 4,4 százalékon áll az országos munkanélküliség. Ez az adat 0,4 százalékponttal csökkent januárhoz képest. A legrosszabb, 10 százalékon felüli arányt 6 kelet- és dél-szlovákiai járásban mértek: a Rimaszombatiban (13,74%), a Nagyrőceiben (11,76%), a Késmárkiban (11,39%), a Rozsnyóiban (10,62%), a Varannóiban (Vranov nad Topľou – 10,61%) és a Mezőlaborci (Medzilaborce – 10,22%).

A legjobb a helyzet Trencsénben, ahol 1,82 százalékos munkanélküliséget mutattak ki.

A magyarlakta járások közül a legjobb a helyzet a Szenciben – 2,38 százalék, a Galántaiban – 2,45%, a Vágsellyeiben – 2,59% és a Dunaszerdahelyiben – 2,77%. De csak kicsivel 3 százalék felett van az Érsekújvári (3,26%), a Lévai (3,27%) és a Komáromi járásban (3,71%) is.

A tartós munkanélküliek száma is csökkent

Csökken azoknak a száma is, akik egy évnél hosszabb ideje vannak munka nélkül. „A járvány miatt 2021-ben 97 ezer fölé emelkedett a számuk, de mára ez 73,8 ezerre csökkent” – mondta Krajniak.

