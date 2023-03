 A Slovnaftban finomított kőolaj 30 százaléka már nem Oroszországból jön

Megérkezett az első tanker a horvát Omišaljba, amely a MOL résztulajdonában lévő, azerbajdzsáni kutakból származó kőolajat hozott. A 90 ezer tonna Azeri márkanév alatt futó könnyűolaj az Adria vezetéken jut a finomítóba. A cég februárban 70 százalékra csökkentette a feldolgozott orosz olaj arányát, ez várhatóan így marad az év hátralevő részében is.

Fotó: Slovnaft

Nem túl nagy tétel a Slovnaft éves kapacitásához mérve, mégis fontos pillanatnak tartja a cég, hogy megérkezett a horvát Omišalj kikötőjébe az első tanker, amely Azeri könnyűolajat szállított. A 90 ezer tonna olaj, amely az Adria kőolajvezetéken jut el Pozsonyba, a cég 6 napi kapacitását elégíti ki. A szállítmány azonban azért fontos, mivel olyan kőolajmezőről – az azerbajdzsáni Azeri-Chirag-Gunashli (ACG) – érkezett, ami 10 százakban a MOL csoport tulajdonában van. Részben a MOL-é a kőolajvezeték is, amin keresztül a nyersolaj eljut a Földközi-tenger partjára, a törökországi Ceyhan kikötőjébe. Onnét szállítják tankerrel Omišaljba, majd tovább az Adria vezetéken Pozsonyba.

„A Slovnaft számára ez történelmi mérföldkő, mivel olyan olajfajtáról van szó, amellyel teljesen új tapasztalatokat szerzünk, miközben rugalmasabbá akarunk válni a különböző olajtípusok feldolgozásában” – jelentette ki Marek Senkovič, a Slovnaft vezérigazgatója.

Rövid idő alatt - néhány hónapos átalakítás - sikerült úgy módosítaniuk a technológiájukat és a gyártási folyamatokat, hogy már alkalmasak többféle kőolajtípus feldolgozására.

Február 5-től szigorodtak a szankciók

Február 5-től a Slovnaftra is vonatkoznak bizonyos Európai uniós korlátozások, az orosz kőolajból (REBCO) készült termékeket csak Szlovákiában és Csehországban, illetve Ukrajnában értékesítheti. Ha más országokba is szállítani akar, akkor nem orosz kőolajat is fel kell dolgoznia. Februárban már 70 százalékra csökkentette az orosz kőolaj arányát a feldolgozott alapanyagban.

„Ebben az évben feltételezzük, hogy 70 százalékban REBCO, 30 százalékban pedig alternatív kőolajat fogunk feldolgozni, ha jelentős ebben nem változik a piaci részesedésük a hazai és a külföldi piacokon” – tájékoztatta a Paramétert Anton Molnár, a Slovnaft szóvivője.



Az Azeri kőolaj útja Azerbajdzsánból Pozsonyba (Forrás: Slovnaft)

Saját kőolaj, saját vezetéken

Az Azeri kőolaj próbafeldolgozása áprilisban kezdődik. Korábban a Slovnaft már sikeresen tesztelte több közel-keleti és Kaszpi-tenger területéről származó kőolajtípus feldolgozását. A MOL csoport 2020-tól az Azeri-Chirag-Gunashli kőolajmező 9,57 százalékos tulajdonosa, ez a legnagyobb tulajdonhányad a British Petrol és a Socar vállalatok után. A MOL egyben résztulajdonosa az Azerbajdzsánból Törökországba vezető BTC (Baku-Tbilisi-Ceyhan) kőolajvezetéknek is, amelyben szintén 2020-ban szerzett 8,9 százalékos részesedést.

„Ez a szállítás azért is fontos mérföldkő, mert bizonyítja, hogy helyesen döntöttünk, amikor a fő részvényesévé váltunk az azerbajdzsáni ACG kőolajmezőnek. Rugalmasan dönthetünk, hogy az ACG mezőn kitermelt kőolaj ránk eső részét eladjuk, vagy pedig behozzuk a legfontosabb régiónkba” – jelentette ki Marton Zsombor, a MOL csoport kutatásért és kitermelésért felelős ügyvezető igazgatóhelyettese.

Az ACG kőolajmező biztosítja a MOL kőolaj-kitermelésének 15 százalékát, és itt található a cég teljes kőolajtartalékainak 25 százaléka. A MOL azonban továbbra is folytatja az orosz kőolajra importját is a Barátság kőolajvezetéken át, mert úgy vélik, hogy az üzemanyag-biztonság megteremtésének a legjobb módja Közép- és Kelet-Európában az alternatív lehetőségek keresése mellett a hagyományos beszállítói csatornák megtartása.

- lpj -