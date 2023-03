Lemondott a botrányosnak ítélt iskolai ebédeket is kínált dunaszerdahelyi Gastro DS vezetője!

A távozó ügyvezető néhány hete levélben értesítette erről Hájos Zoltánt, amiről a polgármester a keddi rendkívüli plénumon tett említést. A lemondás kissé váratlan, ugyanakkor a cég környékén különös történések zajlottak az elmúlt időszakban, és erre a képviselők is felfigyeltek.

Kosztra András (Fotó: Cséfalvay Á. András - archívum)

Az előző részek tartalmából:

A Gastro DS-t 2017-ben hozta létre Dunaszerdahely önkormányzata azzal a céllal, hogy ez a cég levezényelje az iskolakonyha-reformot. A reformmal nem kis célt tűzött ki maga elé a város, ugyanis az iskolakonyhákat és az óvodakonyhákat igyekeztek a 21. századnak megfelelően modernizálni. Nem mindet, csupán hármat, kettő iskolait és egy óvodait, hogy aztán ezek szolgálják ki az 5 alapiskola, illetve 9 városi óvoda igényeit a többi intézményben kialakítandó ételkiadókon keresztül. Nem mindenki volt maradéktalanul elégedett a tervvel, a kritikusok leginkább attól tartottak, hogy az ételek szállítása problémákba ütközhet, a szállítás késhet, az étel kihűlhet, és így tovább.

A reformnak megvoltak a maga mérföldkövei, 2018 szeptemberében átadták az első központi iskolakonyhát és felújított étkezdét a Szabó Gyula Alapiskolában, 2019 szeptemberében pedig a Jilemnický utcai alapiskolában. Időközben az egyes iskolakonyhák működtetését az iskoláktól átvette a Gastro DS, beleértve azokat, amelyeket kiadóvá alakították át.

2020 viszont már a koronavírus-járvány első éve volt, és ősszel tulajdonképpen egy hónap után bezártak az iskolák, 2021 májusáig pedig ki sem nyitottak. 2021-ben a nyári szünet előtt egy szülői petíció született a Gastro DS által üzemeltetett iskolakonyhákban kínált ételekkel kapcsolatban tapasztalt hiányosságok miatt, de a „kecsupos tészta” 2021-es őszi szünet utáni esete vonta maga után a legintenzívebb kritikacunamit.

Nemcsak a Facebookon, de az önkormányzat ülésén is, és Hájos Zoltán személycserét ígért, ha nem jönnek be a végrehajtott intézkedések. Történtek változtatások a cégen belül, de 2022 januárjában ismét becsúszott egy hiba, avas ízű tészta került a gyerekek elé, amire viszont nagyon gyorsan reagált a cég.

2022 februárjában a Gastro DS igazgatójával, Kosztra Andrással beszélgettünk a cég működéséről, melyben boncolgattuk a vitatott időszakot, és úgy vélte, sikerült számos olyan cselekményt kiküszöbölniük, amit a nagyon nagy számú elkészített ebéd apró hányada kapcsán esetleg kifogásoltak. Január közepétől rendszeresen jártak szülők is kóstolni, és ez idő alatt rendben találták a tálalt ebédeket.

Hébe-hóba azután is felmerültek kritikák, időközben – 2022 augusztusában – megvalósult az iskolakonyha-forradalom utolsó mérföldköve az Október utcai oviban, októberben viszont a Gastro DS által szintén kiszolgált, a Smetana ligeti alapiskola épületében működő magángimnázium tanárai egy panaszlevelet írtak a cég vezetőségének, melyben súlyos minőségi romlást emlegettek a Gastro DS egyik iskolakonyhájáról kapott ételek kapcsán. Ez néhány héttel az október végi választások előtt történt, de csak a választások után tudódott ki. Az érintettek reakcióival együtt erről a témáról EBBEN a cikkben írtunk.

A magángimi tanárainak tavaly őszi levele által kirobbantott ügy óta többé-kevésbé ismét csend honolt a Gastro DS háza táján, januártól pedig már az összes oviba a központi ovikonyhából szállították az ebédeket (a reggelit és az uzsonnát helyben készítik azóta is). Információink szerint megvalósult egy közös tanácskozás is az óvodák igazgatónői és a városvezetés között, melyen elhangzott az is, hogy amióta a Gastro DS-ből kapják az ebédeket, azóta kevesebbet esznek a gyerekek.

A keddi plénumon pedig – ha nem is derült égből villámcsapásként, de azért sokakat, különösen a cég felügyelő bizottságának tagjait meglepetésként érte a polgármester bejelentése (egy ettől teljesen független javaslat tárgyalása közben került szóba):

"Kosztra András levélben lemondott a Gastro DS ügyvezetői posztjáról."

„Most tudatosítottam, amikor a polgármester szájából hallottam, hogy lemondott a cég ügyvezetője” – jegyezte meg az egyik felügyelő bizottsági tag, Bachman László (független).

Némely képviselő értetlenül állt azelőtt is, hogy a cégnél kineveztek egy ún. prokuristát, aki tulajdonképpen a cég nevében járhat el, megbízottként hasonló jogkörökkel rendelkezik, mint az ügyvezető. Botló Ingrid a cégjegyzék szerint mindössze egy napig töltötte be ezt a funkciót egy hónappal ezelőtt, viszont ahogy arra Bachman László és Hakszer Roland is felhívta a figyelmet,

érkezett tőle egy eléggé különös levél bizonyos képviselőknek – a jelek szerint a felügyelő bizottság tagjainak, illetve néhány továbbinak, melyben a cégnél történt törvénytelenségekre, konkrétabban csalásra hívta fel a figyelmet. Információink szerint ez az árubeszerzéssel függhet össze, de további részleteket eddig nem sikerült megtudnunk.

Tisztázatlan az is, hogy Kosztra lemondása összefügg-e a prokurista kinevezésével. Az üggyel összefüggésben nem sikerült felvennünk a kapcsolatot sem a lemondott ügyvezetővel, sem a prokuristával.

Hájos Zoltán polgármester a levélhez mindössze annyit fűzött hozzá, hogy értesítette a városi főellenőrt, folytasson le ellenőrzést a cégnél.

(SzT)