Ez a lakótelep úgy néz ki, hogy akár Szlovákiában is lehetne. Aztán hirtelen becsapódik egy orosz rakéta, és képbe kerülünk (VIDEÓ)

Most az ország déli részén, a Dnyeper folyó partján fekvő 700 ezer lakosú Zaporizzsját terrorizálták az oroszok, amely esetről Volodimir Zelenszkij is beszámolt a Facebook-oldalán.

Anatolij Kurtyiev, a település ügyvezető polgármestere szerint a becsapódás két lakóépületet rongált meg, és a sebesültek között ketten 10 év alatti gyerekek.

One of the rockets did not explode and continues to stick out in the roof of the multi-storey building in #Zaporizhzhia. pic.twitter.com/tlFHQEKrHB