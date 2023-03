Miért legyünk jelen állásportálokon?

A munkaerőpiacon mindig nagy a verseny a jelentkezők és a munkaadók között is. Egyre nagyobb az igény a versenyképes pozíciók iránt, ugyanakkor a tökéletes munkaerő is ritka, mint a fehér holló. Ez nem is lep meg senkit, hiszen az utóbbi években sok minden megváltozott. A digitalizációnak köszönhetően már speciális állásportálokon találkoznak a munkaerőpiac szereplői, ami nagymértékben meggyorsítja a folyamatokat.

De miért éri meg álláskeresőként ezeken a felületeken böngészni? Derítsük ki!