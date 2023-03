A Föld és a Hold között halad el egy aszteroida szombaton (FOTÓ)

A 2023 DZ2 névre keresztelt aszteroidát februárban fedezték fel a Kanári-szigeteken található La Palma Obszervatórium csillagászai. Az aszteroida március 25-én lesz legközelebb a bolygónkhoz, csaknem 170 ezer kilométeres távolságban fog elhaladni a Föld mellett körülbelül 28 ezer km/h-s sebességgel. Az aszteroidát, amely ekkor közelebb lesz a Földhöz, mint a Holdhoz, távcsővel is meg lehet majd figyelni.

While waiting to show it live, online, we captured the near-Earth asteroid 2023 DZ2 while safely coming very close and getting brighter. Here it is our image. #2023DZ2



Join our live, online observation of this rock here:https://t.co/SAK38rFqdL pic.twitter.com/RZXOrg6oC8