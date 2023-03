Tavaszi bor- és csokoládékóstoló est a nagylúcsi R-VIN WINEBAR-ban

Indítsuk együtt a tavaszt egy izgalmas, ízlelőbimbókat és érzékeket kényeztető bor- és csokoládékóstoló esttel az R-VIN WINEBAR-ban!

Egy igazán különleges, ízlelőbimbókat és érzékeket kényeztető bor- és csokoládékóstoló estre invitáljuk Önöket, amelyre 2023. április 14-én, pénteken, 18:00 órai kezdettel kerül sor a nagylúcsi (Dunaszerdahelyi járás) R-VIN WINEBAR rendezvényhelyszínen.

Gyakran hajlamosak vagyunk egyszerű nassolnivalóként tekinteni a csokoládéra, és nem is gondolnánk, milyen élvezetet tud nyújtani egy pralinékülönlegesség vagy épp egy minőségi táblás csokoládé egy pohár kiváló bor társaságában. Az R-VIN WINEBAR rendezvénye remek kikapcsolódási lehetőséget és egyúttal maradandó élményt is nyújt a látogatóknak - mind a különleges menüsor, mind az impozáns környezet által.

A nagylúcsi R-VIN WINEBAR rendezvényhelyszín eddig is egyedülálló környezettel várta a vendégeket, nemrégiben viszont még ezt is sikerült fokozni egy igazán különleges és látványos meglepetéssel. Az élő, zöld növényekből álló falidísz, úgynevezett Plantbox életet visz a termekbe, felpezsdíti a légkört, a vendégeknek pedig egyedülálló látványt nyújt. A zöld falidísz mindemellett az akusztika szempontjából is a terem előnyére válik, a friss levegőről már nem is beszélve.

Lépje meg partnerét, szeretteit vagy barátait, és invitálja meg őket erre a különleges bor- és csokoládékóstoló estre!

MENÜ:

Vendégváró falat: medvehagymás pogácsa

Előétel: tortillába töltött többféle sajt salátával - a GEORGINA FARM sajtjaiból

Leves: halászlé, kovászos kenyér

Főétel:

1. füstölt pisztráng tavaszi salátával

2. tojásos párolt marhaszelet, petrezselymes baby burgonya

Desszert:

22 órától kézműves praliné- és csokoládékóstolás, mely során a borok mellé a HANZO manufaktúra által készített, a borok ízvilágát kiegészítő, illetve felerősítő kézműves pralinékat és csokoládékat kóstolhatnak a résztvevők.

A kézműves táblás csokoládék és pralinék világába maga a csokoládémanufaktúra tulajdonosa, Hanák Zoltán kalauzolja el a résztvevőket.

A csokoládékóstolóval egybekötött boresten való részvétel asztalfoglaláshoz kötött.

A részvételi díj: 70 euró / fő. Az ár tartalmazza a menüsort és az ételekhez párosított borok kóstolási mennyiségét, valamint a savas és mentes ásványvíz korlátlan fogyasztását.

Az est folyamán élőben zenél a RONDO zenekar.

Elérhetőségek:

Nagylúcs 431, 930 03 Nagylúcs

Tel.: +421 910 164 814, +421 904 871 900

Kapcsolódó cikkek:

(PR-cikk)