Kertészkedünk: Talajfertőtlenítés veteményezés előtt

Mindenképpen érdemes a veteményezés előtt a kiskertekben is elvégezni a talajfertőtlenítést. Sok későbbi bosszúságot megelőzhetünk ezzel a művelettel a termesztés során. A múltban olyan vegyszerek álltak rendelkezésre erre a célra, mint a Basamid, Basudin 10 G és mások. Ezek nagyon komoly vegyszerek voltak, talán jobb is, ha a kiskertekben nem lehet őket használni. A választék ugyan nem túl széles, de azért van megoldás.

„Alapos megoldás talajfertőtlenítésre a Mésznitrogén“

Mésznitrogén (Dusíkaté vápno) – Fekete műtrágyának is hívják, mivel fekete a színe. Fokozatosan bomlik le a talajban, ezért folyamatos tápanyag utánpótlást biztosít a kultúrnövényeknek.

A benne levő mész stabilizálja a termőtalajt és elősegíti a talaj biológiai aktivitását. Ellenállóvá teszi a növényeket a gombabetegségekkel szemben, javítja a termények tárolhatóságát. A nitrogén pedig támogatja a gyökerek fejlődését és megerősödését, serkenti a növények növekedését.

A talajban nedvesség hatására gázosodik, ezáltal elpusztítja a gyommagvakat. Kevesebb gondunk lesz a gyomokkal a veteményesben. Már a kiszórást illetve bedolgozást követő néhány napon belül elpusztítja a meztelencsigákat és annak lárváit. Jelentősen csökkenti a növények gyökereit megtámadó gombák jelenlétét. A kezelt talajban egészségesebbek lesznek a vetemények.

Kijutattása: A kiszórásakor ügyeljünk a biztonságra. Használjunk védőkesztyűt, válasszunk a munkára szélcsendes időt. Semmiképpen ne kerüljön a szer szájba, vagy szembe! Kiszórás után sekélyen gereblyézzük be a talajba. Utána a területet locsoljuk meg. Legjobb, ha fóliával le is takarjuk, ekkor lesz tökéletes a hatás. Legalább két hétig hagyjuk letakarva a területet. Utána levesszük a fóliát és egy-két napot hagyjuk kiszellőzni és jöhet a veteményezés.

Ha meleg az idő, akkor rövidebb idő is elegendő a lebomlására. Nyáron például egy hét is elég. Veteményezés előtt vethetünk salátát a kezelt ágyásba. Amennyiben a saláta kikel, akkor vethetjük, illetve ültethetjük a többi veteményt is.

Biológiai termék talajfertőtlenítésre a NovaFerm Viva. Ez egy speciális mikrobiológiai készítmény, amely enzimek mellett baktériumtörzseket tartalmaz. Oldat formájában kell a talajba juttatni veteményezés előtt. A talajban felszaporodó baktériumok elpusztítják a drótférgeket, a fonálférgeket, a cserebogár – lárvákat, bagolylepkék lárváit.

Növeli a terméshozamot, alkalmazásával ellenállóbbak lesznek a növények. Egészségügyi várakozási ideje nincs, a kijuttatása után lehet veteményezni. Alacsony és magas hőmérséklet nem számít neki.

Polyversum – Nem kimondottan talajfertőtlenítő szer, de érdemes veteményezés előtt használni. Hatóanyaga Pythium oligandrum gombaspóra. Szárazon csávázhatjuk vele ültetés előtt az ültetőburgonyát, sárgarépa-, és petrezselyem magvakat szintén vetés előtt. A belőle készített szuszpenzióba (kásába) bemárthatjuk a káposztaféle és a paradicsom palántákat ültetés előtt. Ugyanígy kezelhetjük az eperpalántákat is ültetés előtt. Megvédi őket a fitoftórás gyökérpusztulástól, a paradicsomot pedig a fehérpenészes tőrothadástól.

A Polyversum valójában egy gomba. Kijuttatáskor nem lehet gombaölőszerekkel együtt kijuttani, sem rezes készítményekkel. Egészségügyi várakozási ideje 0 nap.

"Egyre nagyobb teret kapnak a háztáji termelésben a biológiai készítmények"

Bora®WP – Szintén mikrobiológiai készítmény, hatóanyaga Beauveria bassiana hiperparazita gomba, ennek a gombának a spóráit és micéliumait tartalmazza. Ez a szer kedvezőtlen feltételeket teremt a talajban károsító rovarok lárváinak. Valamennyi kertészeti kultúrában alkalmazható. Kijuttatható vizes oldata magvetés, illetve palántázás előtt a talajra permetezve és sekélyen bedolgozva. Gombaölő szerekkel nem lehet együtt kijuttatni, de gyomirtószerekkel mehet egy menetben. Hosszan hat a talajban és stimulálja a növények fejlődését.

Angyal József, AGROCENTRUM Nyárasd

