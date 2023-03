Ítéletidő csap le Szlovákiában, másodfokú figyelmeztetés a Dunaszerdahelyi járásban is!

Fokozott óvatosságra intenek a meteorológusok a közelgő időjárás miatt.

Fotó: Pixabay - illusztráció

Orkán erejű szélre figyelmeztet a Szlovák Hidrometeorológiai Szolgálat (SHMÚ).

Az intézet előrejelzése szerint hétfőn és kedden a megszokottnál jóval erősebb széllökésekkel kell számolnunk az egész országban. A hegyvidékeken, Poprád, Liptószentmiklós (Liptovský Mikuláš) és Brezno környékén harmadfokú, vörös riasztás van érvényben – itt akár a 180 km/órát is elérheti a szél erőssége.

Veszélyesen erős szélre van kilátás az ország délnyugati részén is, beleértve egyebek mellett a Dunaszerdahelyi, a Komáromi, a Galántai, az Érsekújvári, a Vágsellyei, a Szenci járást, valamint a fővárost és környékét is. Az előrejelzés szerint itt akár a 93 km/órát is meghaladhatja a szél sebessége, ez pedig már veszélyt jelent az emberi tevékenységre és különféle mértékű károkat is okozhat.

Az előrejelzés szerint hétfőn 10 és 21 óra között lesz a legerősebb a szél, majd 21 órától csillapodik, de továbbra is erős marad egészen kedd délutánig.

Ami a hőmérsékletet illeti, hétfőn és kedden is 10 fok alá süllyed a nappali hőmérséklet, szerdán már akár meg is haladhatja, majd csütörtöktől ismét jön a felmelegedés, pénteken pedig már akár 20 fokot is mérhetünk. Csapadékra elsősorban a hét végén van kilátás.



(SHMÚ)