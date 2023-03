Magyar „űrlapokkal” kavar Gyimesi György, de csak a kétnyelvű hivatali ügyintézés elindítását lassítja vele

Magyar nyelvű űrlapokat ígér Gyimesi György (OĽaNO) a szociális ügyi hivatalokba, de nem lehet majd kitölteni őket, csak „mankót” adnak a szlovák kitöltéséhez. Közben a minisztériumot törvény kötelezi a kétnyelvű űrlapok használatára, de ezt vonakodik használni. Bukovszky László kormánybiztos szerint csak be kellene tartani a kisebbségi nyelvtörvényt.

Fotó: Paraméter

Gyimesi György szerint hónapokon belül 57 magyar nyelvű űrlappal találkozhatnak a magyar ügyfelek négy szlovákiai megye szociális ügyi hivatalaiban és a hivatal honlapján. „Ez segíteni fog majd a mindennapi életben, a szociális ügyi hivatalokban” – jelentette ki Gyimesi. Szerinte ehhez csak az kellett, hogy megkérje Milan Krajniak szociális ügyi minisztert, hogy ahogyan az ukrajnai menekülteknek, úgy a magyaroknak is legyen űrlap a saját anyanyelvükön.

„Elmondtam a miniszternek, hogy jó lenne, ha ezek a dokumentumok rendelkezésre állnának azoknak az állampolgároknak is, akik nem szlovák anyanyelvűek, ők is megkaphassák ezeket a saját anyanyelvükön. A miniszter eleget tett a kérésemnek” – írta le az „ügymenetet” Gyimesi.

17 űrlap a szociális támogatásokra vonatkozik, 10 dokumentum a foglalkoztatási támogatásokra, 30 pedig egyéb különböző igazolás, útmutatás stb. „Összesen 57 különböző dokumentumról van szó” – állítja Gyimesi. Jelenleg 3 van készen, ezeket már elkezdik terjeszteni a hivatalokban, május végéig elkészül a többi is.



Gyimesi György, az OĽaNO parlamenti képviselője (Fotó: Paraméter)

A gond csak az, hogy ezeket a magyar űrlapokat nem lehet majd kitölteni, csak mankóként szolgálnak a szlovák kitöltéséhez.

„Ezek a dokumentumok mintaként szolgálnak, és ez alapján kitöltheti a szlovák dokumentumot, mert három törvény is akadályozza, hogy közvetlenül magyar űrlapot használjon a hivatali ügyintézésben” – állítja Gyimesi.

Már a hivatal is tervezte az „idegen nyelvű mintaűrlapok” használatát

Azt, hogy csak „mankó” lesz a magyar űrlap, megerősítette a szociális ügyi hivatal nyilatkozata is.

„Már ma, március 31-én a munkaügyi hivatal központja fokozatosan nyilvánosságra fogja hozni a nyomtatványok informatív változatait magyar, ukrán, angol és német nyelven. Ezek a nyomtatványok nem szolgálnak a hivatalos ügyintézése, csak segítséget nyújtanak az ügyfeleknek a nyomtatványok szlovák nyelvű, hivatalos változatának kitöltéséhez” – tájékoztatott a hivatal.

Karol Zimmer igazgató szerint ők már különben is régóta mérlegelték a nem szlovák nyelvű minták használatát, örülnek, hogy a „közszférából” is érkezett ezzel párhuzamos kezdeményezés. A cikk írásakor még nem találtunk magyar nyelvű mintát a hivatal honlapján

„Csak meg kellett látni a problémát”

Gyimesi szerint a gyors ügyintézéshez csak az kellett, hogy valaki meglássa ezt a problémát, mert eddig még senki sem vette észre, hogy szükség lenne magyar űrlapokra is. Azt is hozzátette, hogy ebben a munkában Bukovszky László kisebbségi ügyi kormánybiztos semmit sem segített neki.

„A kormánybiztos semmilyen módon nem vett ebben részt, és Bukovszky úrral valamikor tavaly kommunikáltam” – mondta Gyimesi.

Bukovszky: a szociális ügyi hivatalnak kétnyelvű űrlapokat kellene használnia

Bukovszky szerint azonban Gyimesi inkább árt a kétnyelvű ügyintézésnek, semmint használ, az általa elindított folyamat pedig törvényellenes.

„A kisebbségi nyelvtörvény kötelezi a minisztériumokat a kétnyelvű formanyomtatványok használatára, a hivatalom éppen azt akarja elérni – a kormány – támogatásával, hogy ezeket biztosítsák” – magyarázta lapunknak a kétnyelvű hivatali ügyintézés buktatóit Bukovszky László kormánybiztos.

A hivatala által elkészített jelentést a hivatali kétnyelvűségről tavaly decemberben fogadta el a kormány. „Gyimesi javaslata törvényellenes – jelentette ki Bukovszky. – A törvény ugyanis azt mondja, hogy az adott hivatal az állampolgár kérésére köteles kétnyelvű formanyomtatványt biztosítani, és kétnyelvű határozatot kell kiadnia, ha egy ilyen űrlappal elindított eljárás lezárul” – magyarázta Bukovszky.



Bukovszky László kisebbségi ügyi kormánybiztos (Fotó: TASR)

Szerinte a magyar nyelvű „mintaűrlap” nem menti fel a minisztériumot, hogy a törvénynek megfelelően járjon el.

„A minisztérium ezzel nem teljesíti a törvény által előírt kötelességét, és ha csak ezt a »mintaűrlapot« használja, akkor megsérti a kisebbségi nyelvtörvény előírásait” – mondta a kormánybiztos.

Az államigazgatási hivataloknak az a feladata, hogy biztosítsák a kétnyelvű űrlapokat. „Ezt a jogot a kisebbségi nyelvekről szóló törvény biztosítja a kisebbséghez tartozó állampolgárnak” – jelentette ki a kisebbségi biztos.

A kormány kötelezte a minisztériumot a törvény betartására

Azt Bukovszky is elismeri, hogy sok államigazgatási intézmény – köztük a szociális ügyi minisztérium is – nem tartja be a kisebbségi nyelvtörvényt. „A decemberben, a kormány által elfogadott jelentésünk is megállapítja, hogy a szociális ügyi minisztérium nem biztosítja a kétnyelvű formanyomtatványokat, amit a jelentés törvénysértésnek minősít” – mondta Bukovszky. A jelentéshez kapcsolódón született egy kormányhatározat is.

„A kormányhatározat felszólítja az érintett minisztériumokat, hogy az általuk irányított intézményekben, így a szociális ügyi hivatalokban is, biztosítsák a kétnyelvű formanyomtatványokat” – magyarázta a biztos.

A határozatról januárban tájékoztatták az érintett szaktárcákat, és felszólították őket, hogy orvosolják a helyzetet, készítsenek egy tervet a törvénysértő állapot megszüntetésére. „A folyamat elindult, a kormányhivatal fogja rajtuk számonkérni a végrehajtást” – mondta Bukovszky.

A kormánybiztos szerint Gyimesi kezdeményezése kifejezetten ártalmas a kétnyelvűség megvalósítása szempontjából. „Azért ártalmas, mert a a kisebbségi nyelvtörvény gazdája a kormányhivatal, amely jogosult szakmai tanácsot adni a törvény végrehajtásával kapcsolatban. Ha egyes hivatalok önhatalmúan kezdeményeznek bizonyos lépéseket, az lehet ugyan jó is, de visszafelé is elsülhet” – magyarázta Bukovszky. Szerinte a kétnyelvűséget a kisebbségi nyelvtörvény alapján kellene megvalósítani.

- lpj -