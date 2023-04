Ismét rangos gasztronómiai elismerésben részesült a Villa Rosa

A Stílusos Vidéki Éttermiség tekintélyes gasztronómiai díjat ítélt oda a dunaszerdahelyi Villa Rosa étteremnek. A kitüntetéssel a helyi termelők által előállított élelmiszerek felhasználását elismerve az étterem magas minőségű ételeit és az igényes kiszolgálást értékelte.

A Stílusos Vidéki Éttermiség, a SVÉT már tíz éve működik Magyarországon. A gasztronómiai egyesület szívügye a hazai alapanyagok felhasználása a konyhában. Legfőbb célja, hogy a híd szerepét betöltve összekösse a minőségi alapanyagokat a gasztronómia több szegmensével. Az egyesület azoknak a vidéki éttermeknek ítéli oda a rangos konyhaművészeti díjat, melyek azonosulnak a filozófiájukkal, és elkötelezettek a helyi alapanyagok használata és a fenntartható élelmiszertermelés támogatása iránt.

Ruprecht László, a SVÉT elnöke nem mozog idegenként a Villa Rosában. Baráti kapcsolatot ápol a séfekkel, és évek óta figyelemmel kíséri az étteremben folyó magas színvonalú szakmai munkát. A gasztronómia legbefolyásosabb szakembereinek sorába tartozó magyarországi séf a konyhában és a vendéglátásban egyaránt a folyamatos fejlődés híve, a most átadott elismeréssel pedig mindazt a szakmai munkát díjazta, amellyel a Villa Rosa lerakta a minőségi gasztronómia alapjait.

„Nagyon örülök annak, hogy az erdélyi Schwarz Bistro mellett a felvidéki Villa Rosa is belekerült a határnyitási programunkba. A dunaszerdahelyi étterem kiváló minőségű ételeket kínál a helyi termelők által biztosított, friss és minőségi alapanyagok alkalmazásával. Mi is azon dolgozunk, hogy az a fajta kapcsolatrendszer, amely lehetővé teszi a regionális alapú, helyben tenyésztett, illetve termesztett nyersanyagok éttermi felhasználását, minél szélesebb körben elterjedjen. Ausztriában, Franciaországban, Olaszországban ez már egy jól működő mechanizmus, de önmagában nem megy egyik napról a másikra. Ez egy hosszú folyamat. Boldog vagyok, hogy a Villa Rosa ars poeticája azonosul ezzel az irányvonallal, és az erre való gasztronómiai nevelésre is nagy hangsúlyt fektet” – mondta Ruprecht László.

A SVÉT-díj elnyerése a Villa Rosa étteremnek azt az üzenetet közvetíti, hogy a minőségi ételek elkészítéséhez nem szükséges messzire menni. A helyi termelők által biztosított alapanyagok felhasználása nemcsak kiváló minőséget eredményez, hanem hozzájárul a helyi gazdaság és a fenntartható élelmiszertermelés támogatásához is.

Bindics Imre, a Villa Rosa executive séfje nagy megtiszteltetésként tekint az újabb nívós elismerésre. „Éttermünk a szezonális és regionális élelmiszerek felhasználására összpontosít, és a kistermelőkkel való együttműködésünk elengedhetetlen a minőség és a fenntarthatóság szempontjából. Nagyon hálásak vagyunk a SVÉT-nek, hogy elismerte a munkánkat. Nagy hozadéka van a díjnak, mert ezáltal olyan nagynevű – köztük Michelin-csillagos – éttermekkel kerültünk egy csoportba, melyek korábban szintén kivívták a SVÉT nagyrabecsülését. Magyarországon a gasztronómia magasabb szintet képvisel, ezért felemelő, hogy a díjnak köszönhetően növelhetjük a renoménkat” – fogalmazott Bindics Imre.

A SVÉT elismerése ékes bizonyítéka a Villa Rosa helyi termelőkkel kialakított sikeres kapcsolatának. Az étterem a jövőben is hű marad az alapelveihez, s elkötelezett marad a regionális alapanyagok használata és a fenntartható élelmiszertermelés támogatása iránt.

(PR-cikk)