LÉNYEG: Ha másra nem is volt jó az üzletláncok látszólagos élelmiszerár-stopja, legalább a politika vitorlájából kifogták a szelet

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

Az már kezdettől fogva tudható volt, hogy az élelmiszerláncok megállapodása nem fogja csökkenteni az élelmiszerárakat. Talán az inflációra lehet valamilyen hatással, hogy a legnagyobbak megállapodtak abban, hogy bizonyos élelmiszerek esetében árplafont vezetnek be, de ez nem vezet majd komolyabb áreséshez. Ha mégis csökkennek majd az árak, az akkor elsősorban a piaci hatásoknak lesz köszönhető, ha ugyanis valamiből túltermelés lesz, a kínálat meghaladja a keresletet, akkor azt csak csökkentett áron tudják majd eladni a kereskedők.

Láthatjuk ezt már a vaj esetében, amiből negyed kilót már csaknem 1,5-ért lehet kapni egyes boltokban. Egy konkrét vajmárka árát például az egyik meg nem nevezett áruházlánc 3,29 eurón maximálta, most ugyanazt akcióban 1,69-ért kínálja.

Az akció tehát elsősorban marketingcélokat szolgált, amiért nem lehet a láncokat hibáztatni, sokkal inkább Samuel Vlčan mezőgazdasági minisztert, aki lelkesen asszisztált ehhez. Ahogyan azt sem lehet felróni a boltoknak, hogy meg akarták előzni a a politikusok populista intézkedéshullámát, hiszen ezzel tényleg segítettek a vevőknek: Magyarország példájából tudjuk, hogy a populista politikusok nyújtotta „segítségnél” jobban semmi sem generálja az inflációt. A néhány termékre kivetett árstoppal Orbánék csak annyit értek el, hogy az egész unióban ott a legmagasabb az élelmiszer-infláció.

A kormány húsvéti ajándéka: drágul az alkohol

Ami azonban biztosan erősíti az élelmiszer-inflációt erősíti, az az alkohol jövedéki adójának az emelése.

Amit a kormány az egyik kezével ad, azt a másikkal el is veszi: egy törvényben csökkentettét az éttermi és vendéglői szolgáltatásokra kivetett áfát, emelték viszont az alkohol jövedéki adóját. Ez utóbbit 30 százalékkal és április elsejétől.

Aki tehát még nem vásárolt be húsvét hétfőre alkoholból, az már csak emelt áron teheti meg. Az alkohol adóztatása tekintetében éllovasok vagyunk a régióban, míg nálunk 100 liter 100 százalékos szesz után 1404 eurót kell befizetni az államnak, addig Magyarországon csak 835 eurót, így – alkoholért legalábbis – érdemes a szomszédba átmenni a „készletek feltöltése” végett.

Šeliga és Žitňanská is lelép Remišová mellől

A választások közeledtével újabb politikusok döntötték el, hogy pártot váltanak, vagy legalábbis távoznak a régiből. Juraj Šeliga és Jana Žitňanská már hosszabb ideje távolodott a Veronika Remišová vezette Za ľudítól, de a pártból csak most léptek ki. Azt egyikük sem árulta el, hogy kivel, melyik pártban akarják folytatni, állításuk szerint még az sem biztos, hogy lesz folytatása a politikai pályájuknak.

Adódik azonban a Demokratákhoz való csatlakozás, hiszen azt korábbi párttársukkal, a Za ľudíból és a kormánykoalícióból már 2021-ben távozott Miro Kollárral közösen alapította Eduard Heger…

Pellegrini nemzeti petícióval előzné Ficót

Nagyon érzi Peter Pellegrini, a Hlas elnöke is, hogy valamit tennie kell, mivel az eddigi semmittevése kezdi elveszíteni hatását a választókra. Pellegrini feltehetően arra alapozta pártja politikai marketingjét, hogy az emberek egyaránt megunták Igor Matovič és Robert Fico megosztó politikai stílusát, és a „nyugodt erő” látszatát keltő politikusokra várnak. Eddig ez működött is, a „semmitmondó” Pellegrini és pártja vezette a népszerűségi listákat, most azonban kezd fordulni a széljárás, és Robert Fico már megelőzte a „nagymamák kedvencére” játszó korábbi párttársát.

Pellegrini erre „fantasztikus” ötlettel állt elő: rendkívüli parlamenti ülést kezdeményez a Heger-kormány leváltása érdekében és nemzeti petíciót indít.

Az elsővel kicsit ő is belerúg a köztársasági elnökbe, hogy váltsa már le az egyre botrányosabban működő Heger-kormányt, a másikkal pedig – Igor Matovičot utánozva – „megsimogatja a választók zsebét”: 13. nyugdíjat javasol és egyben csökkentené a politikusok fizetését. Az azért kérdéses, hogy elég lesz-e ez Robert Fico visszaelőzéséhez…

Lajos P. János