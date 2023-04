A NASA bemutatta a Holdat megkerülő űrhajósokat (VIDEÓ)

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch és Jeremy Hansen még nem landol majd a Föld kísérőbolygóján, de előkészítik a holdraszállást a következő legénység számára.

A három amerikai és egy kanadai asztronautát ünnepélyes keretek között Houstonban mutatták be a nyilvánosság előtt. A legénység tagjai közül Christina Koch tartja a leghosszabb női űrrepülés világrekordját, és ő lesz az első nő, aki részt vesz egy Holdat célzó űrmisszióban. A kanadai Hansen kivételével mind többször jártak az űrben.

@SenBillNelson announces the #Artemis II crew, the next astronauts to fly around the Moon:@Astro_Christina@Astro_Jeremy@AstroVicGlover@Astro_Reid



