Andruskó szerint az egykori speciális ügyésznek is érdekében állt, hogy megöljék Žilinkát

Szerdán a bazini Specializált Büntetőbíróságon a már elítélt Andruskó Zoltán meghallgatásával folytatódott a Kuciak-gyilkosság és az ügyészek tervezett megölésének a bírósági tárgyalása.

Fotó: TASR - archív

A tárgyaláson felolvasták Andruskó levelét, amit röviddel őrizetbe vétele előtt adott egy ismerősének. A tanú ebben Alena Zsuzsovát és Marian Kočnert nevezte meg Maroš Žilinka jelenlegi főügyész likvidálásának a megrendelőjeként. Andruskó szerint Dušan Kováčik volt speciális ügyésznek is érdekében állt, hogy megöljék Žilinkát. Közölte továbbá, hogy akkoriban az életét féltette.

„A levél nem annyira fontos számunkra, mint amilyennek a médiában tűnhet. Számunkra az a fontos, hogy a tanú abszolút konzisztensen tesz vallomást az eljárás kezdete óta” – nyilatkozta Matúš Harkabus, a Speciális Ügyészi Hivatal ügyésze. Szerinte nem bizonyított, hogy a levelet valóban 2018 januárjában írták, de nem javasolja a szakértői bizonyítást.

Marek Para, Marian Kočner ügyvédje nem tartja szavahihető tanúnak Andruskót. A levelet kitalált bizonyítéknak tartja, mint mondja, hiányzik bármiféle időbeli kapcsolat.

A szerdai tárgyaláson Ružena Sabová, a szenátus elnöke közölte, hogy április mellett még májusban is folytatódik a két ügy tárgyalása. Az április 21-ei tárgyalásra Iľja Weiss tanút idézték be, de a bíróság fontolgatja Norbert Bödör újbóli kihallgatását is. A bíróság továbbá utasítást adott a Mariank Kočner és Jaroslav Haščák közötti kommunikáció felolvasására.

Ján Kuciak újságírót 2018 februárjában gyilkolták meg, a vádlottak, Marian Kočner és Alena Zsuzsová bűnösségéről dönt a bíróság. A Speciális Büntetőbíróság eredetileg felmentette őket a vádak alól, de a Legfelsőbb Bíróság 2021 májusában visszaadta az ügyet az elsőfokú bíróságnak. Három döntés jogerőre emelkedett. Miroslav Marček és Szabó Tamás 25, Andruskó Zoltán 15 év letöltendő börtönbüntetést kapott.

Négy személy - Marian Kočner, Alena Zsuzsová, Dušan Kracina és Darko Dragić - ellen emeltek vádat Maroš Žilinka jelenlegi főügyész, Daniel Lipšic jelenlegi különleges ügyész és Peter Šufliarský volt helyettes főügyész meggyilkolásának előkészítése miatt. Szabó Tamás ügyét külön eljárás keretében tárgyalták, a bíróság bűnösnek találta. A vádirat szerint Žilinka és Lipšic meggyilkolására 2017 őszén adott megbízást Marian Kočner, Šufliarský likvidálására körülbelül egy évvel később.



TASR/para