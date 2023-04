Sárgaság ellen oltják a szepsi roma telepen élő gyerekeket - kevés az érdeklődő

Kedden (április 4.) és szerdán is oltották a gyerekeket vírusos hepatitis A ellen a szepsi (Moldava nad Bodvou) rendelőintézetben. A cél a fertőző betegség terjedésének megakadályozása.

Fotó: TASR/František Iván

A járványgóc a Bodollói (Budulovská) utcai roma telepen van, de az oltással szeretnék megakadályozni, hogy terjedni kezdjen a betegség a város más olyan területein is, ahol szociálisan hátrányos helyzetű lakosok élnek.

Júlia Turánová helyi gyermekorvos tájékoztatása szerint kevés az érdeklődő az oltás iránt, a doktornő úgy véli, kötelezően be kellene oltani minden olyan gyereket, aki ezeken a veszélyeztetett területeken él.

„A gyerekek mintegy 10-15 százaléka megkapta a védőoltást, de ez nem elég"

- mondta a szakember a TASR hírügynökségnek. Az első sárgaságos eseteket február közepén regisztrálták Szepsiben, ezt követően jelentősen megnőtt a betegek száma.

„Azóta közel 140 fertőzöttet regisztráltunk"

- mondta a gyermekorvos.

A telepen lakó roma gyermekek az óvodában vagy az iskolában találkoznak a többi gyerekkel.

A Kassai Regionális Közegészségügyi Hivatal (RÚVZ) kedden rendeletet adott ki, amelynek értelmében a szepsi telepen lakó, 1 és 15 év közötti gyerekeket kötelező beoltatni a kezelőorvos utasítása szerint a vírusos hepatitis A ellen, legkésőbb 14 nappal azután, hogy sárgasággal fertőzött személlyel került kontaktusba.

A hepatitis A-t a piszkos kezek betegségének is nevezik. Elsősorban piszkos kézzel, a vírussal szennyezett élelmiszerrel vagy vízzel terjed. Hogy a betegséget megelőzzük, szigorúan be kell tartani a higiéniai előírásokat és fertőtleníteni kell a felületeket. A leghatékonyabb védekezés a védőoltás.

TASR