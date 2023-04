LÉNYEG: Hogy miből lakik jól 3,5 millió szlovákiai, az maga a rejtély. De legalább a fűtést hétfőtől lejjebb tekerhetjük

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Illusztrációs felvétel (TASR)

Lehangoló hírek születtek szerdán a belpolitikai fronton. Annyira, hogy a mai "termés" leginkább lelkesítő darabja az, hogy ha idejekorán távozna ez a szedett-vedett hátterű Heger-kormány, akkor a szeptemberi választásokig jöhetne pár hónap nyugalom egy ügyvivői kabinet formájában. Amelyiknek az élére akár egy hazai magyar szaki is kerülhetne. Mindez akkor fordulna elő, ha bebizonyosodna, hogy a belügyminiszter tényleg törvényt sértett azzal, hogy biztonsági átvilágítás nélkül lapozott bele titkosnak tartott európai uniós iratokba. Legalábbis ezt állítja a Nemzetbiztonsági Hivatal. A belügyminisztérium meg majd valószínűleg megtámadja ennek a rendőrség szerint is gáncsoskodó szervnek az állásfoglalását, és a bíróság tehet pontot az ügy végére. És amennyiben az jönne ki, hogy Roman Mikulec hibázott, az államfő elkergetheti ezt a kormányt, helyette meg politikusoktól mentes szakértői kabinetet nevezhetne ki. Amitől egyelőre Eduard Heger megbízott kormányfő nem tart túlságosan, ezért ilyen dolgokról még nem is beszélt Zuzana Čaputovával. Ellenkező esetben képbe kerülhetne a Szlovák Nemzeti Bank jelenlegi alelnöke, Ódor Lajos, aki viszont lapunknak úgy nyilatkozott, hogy nem kommentálhatja a találgatásokat.

Csórók vagyunk

Az viszont egyáltalán nem a tippelgetés kategóriájába tartozik, hogy Szlovákia lakossága 62 százalékának havi bevétele nem haladja meg a nettó 800 eurót, ami azt jelenti, hogy ők havonta legfeljebb 190 eurót, azaz napi 6 és fél eurónál is kevesebbet tudnak költeni élelmiszerre. Ez az 5,5 milliós népességből 3,4 millió ember sorsát befolyásolja, ami elképesztően elkeserítő adat. Mert az inflációtól sújtott időszakban az érintett háztartásokban óriási gondot jelent, hogy miből vásárolhatnak normális ételt.

Árstop, kis hibákkal

Ilyen információk birtokában még idegesítőbb lehet, hogy kiderült, az egyik ismert üzlethálózat boltjában három élelmiszer-ipari termék esetében sem tartották be az árstopot, azok ugyanis drágábbnak voltak feltüntetve, mint a korábban meghatározott maximális ár. Még szerencse, hogy az érintett cég, a Lidl azt állítja, hogy a hibát azonnal kiküszöbölték, ráadásul a vásárlók nem is érezhettek belőle semmit sem, mert a rendszerükben már a helyes árak szerepeltek, csupán a polcokon díszelgett a régi árcédula.

Drágul a benzin is

Közben meg alig telt el két nap a legutóbbi drágulás óta, és ismét felfelé kúszott a benzin ára a szlovákiai benzinkutakon. Pedig március közepén még reménykedhettünk abban, hogy a benzin ára végre 1,50 euró alá csökken. De aztán a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete behúzta a kéziféket, és csökkentették a nyersanyag kitermelését, ami meg automatikusan feljebb srófolta a tarifát. Utoljára tavaly novemberben volt ilyen drága a benzin Szlovákiában, és a becslések szerint még további 5 centtel mehet feljebb az ára.

Heló, Covid, te már megint mit keresel itt?

Hogy mindez ne legyen elég, egy, szinte már elfeledett átok, a Covid is hallatott magáról szerdán. Öt megyében ugyanis emelkedett a szennyvízben a koronavírus koncentrációja, ami a nyavalya terjedését jelzi előre. Az érintett régiók között szerepelt a nagyszombati is. Megijedni talán még nem kell, de a szájmaszkunkat azért inkább tartsuk szárazon. Meg lehetőleg minden mást is, hiszen a meteorológusok tájékoztatása szerint sarkvidéki légáramlat hömpölygött be a térségünkbe, és az előttünk álló éjszaka folyamán Nyugat-Szlovákia déli részén fagyra kell számítani. Azonban ha lejjebb görgetünk az előrejelzéseknél, kicsit jobb kedvre derülhetünk, mert azt már láthatjuk, hogy az ország délebbi részein legkésőbb hétfőtől kitör a tavasz.

Sidó Árpád