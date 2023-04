Cudar idővel kezdődnek a húsvéti ünnepek, többfelé havazhat is!

Kora estétől a hó okozhat gondokat az ország középső és keleti részén, a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) elsőfokú riasztást adott ki.

Fotó: TASR/DPA-Klaus-Dietmar Gabbert

Kassa és Eperjes megyében már 11 órától életbe lép a figyelmeztetés, a nap folyamán akár tíz centiméternyi hó eshet, hóátfúvások is kialakulhatnak az utakon. Zsolna és Besztercebánya megyében 20 órakor lép életbe a figyelmeztetés, az SHMÚ szerint ezekben a megyékben 5 centiméternyi hó várható.

Emellett Kassa és Eperjes megye egyes részein késő délutántól jegesedéssel is számolni kell az utakon.

Az ország délnyugati részén is inkább télies, mintsem tavaszias időre van kilátás a húsvéti ünnepek kezdetén. Pénteken túlnyomóan felhős lesz az égbolt, 6-8 Celsius-fok körüli nappali csúcsértékekkel és heves széllökésekkel, a délutáni óráktól ráadásul némi esőre is számíthatunk. Hasonló lesz a helyzet szombaton is, 7 foktól várhatóan nem kúszik majd feljebb a hőmérő higanyszála, és a délelőtti órákban csapadékra is van kilátás, a szél viszont már csillapodik.

Húsvétvasárnap már csapadékra és szélre sincs kilátás, de várhatóan marad a felhős, hűvös idő 10 fokos nappali csúcsértékekkel.

Hétfőn már a 10 fokot is meghaladhatja a nappali hőmérséklet, a nap is előbújhat a felhők mögül, de ismét megélénkülhet a szél.



(SHMÚ/TASR)