A sokat szidott USA-ban, ahol a jelek szerint szokatlanul nagy a kupi, ha szükséges, vádat tudnak emelni akár egy volt elnök ellen is. Az más kérdés, hogy ezzel akkora reklámot biztosítanak neki, amekkorát nem kéne, főleg nem választások előtt. Viszont amit meg kell tenni, mert a törvény azt mondja, azt meg kell tenni.

Robert Kaliňák (Fotó: TASR/Jakub Kotian - archív)

Szlovákiában, ahol még annál nagyobb a kupi, ugyanakkor a Speciális Ügyészi Hivatal nem tudott normálisan vádat emelni Kaliňák és Brhel ellen. Elbaltázták. Tele is lett vele a sajtó, mert állítólag akkora procedurális hibák történtek és annyi jogsértés történt, amennyit műkedvelők sem tudnának elkövetni – még egy amcsi kupiban sem.

Nos, fel is ötlik az ember fiában, hogy vajon nem direkt akarta-e a dilettáns műveletekkel elérni azt, hogy a vádemelés ellehetetlenüljön. Ezt nyilván majd nem lehet bizonyítani. Pedig ha mindent betartottak volna az ügyészségen úgy, ahogyan a törvény mondja, egy jogszerű eljárás során talán tisztázták volna magukat a vádlottak, talán nem. Ezt nem tudhatjuk, mert már nincs jogszerű eljárás.

Ott profik, itt kevésbé profik dolgoznak. Ott az elnök is bíróság elé áll, ha van rá nyomós ok, itt a politikusok akkor sem állnak bíróság elé, ha elég nyomós ok volna rá – ez a tapasztalat.

A törvény betartása lenne a fontos. A törvény betartása nem garantálja a jólétet. A törvény be nem tartása viszont a törvény be nem tartásának büntetlenségét is hozhatja – talán most is – ami viszont garantálja, hogy nem lesz jólét.

Mert egy törvénytelenségre alapuló társadalom sosem lehet jóléti.

Az amcsiknál is nagy a kupi, itt is nagy a kupi. Ott is sokan szegnek törvényt és ott sem igazságos a társadalom, itt is ez a szitu. Ott is akad lüke politikus, itt is. De a törvény és a bíróság, a jogrend ott javarészt működőképes.

Itt meg mindenre képes.