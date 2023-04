LÉNYEG: Nyeregben érezhetik magukat a maffiaállam működtetői, míg a másik oldal törpepártjai csak tesznek-vesznek

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

A szlovákia pártokról szólt a csütörtök, és még egy szörnyű eredményt hozó közvélemény-kutatás is befigyelt a nap végére.

Kicsi a rakás

Két új politikai szervezet is jelentkezett, hogy bele szeretne szólni a szeptember végén esedékes parlamenti választásokba. Nincs erre túl nagy esélye egyiknek sem, de hát, ilyen ez a demokrácia. Virágozzék száz virág. Mert itt van például ez az Alma elnevezésű kezdeményezés, amit a Richard Sulíktól eltávolodott EP-képviselő álmodott meg, és csütörtökön több mint 10 ezer támogató aláírást le is tett az asztalra, hogy még ebben a hónapban bejegyezzék a belügyminisztériumban. Nincs sikerre ítélve, egyedül nagyjából semmire sem viszi. Vagy csak annyira, mint Mikuláš Dzurinda, aki szintén csillapíthatatlan vágyat érez az iránt, hogy visszakerüljön a sűrűjébe. Az exkormányfő kékre pingált pártjáról, a Modríról ugyancsak ma jött hír, hogy összeszedte magát és bejelentkezne a hatalom megszerzéséért folyó küzdelembe. Azonban vannak annyira józanok, hogy nem zárják ki az összefogást másokkal. Dzurindáék nyitottak a tárgyalásra az ideológiailag hozzájuk közel álló politikai formációkkal. Még akár Eduard Hegerrel is, akinek a Demokrati nevezetű pártja szintén mostanság látta meg a napvilágot.

Felpörgött a bűnbakkeresés

Közben a magyar térfélen sem unalmas a meccs. A magyar pártok vezetői között javában folyik a bűnbakkeresés, és azt próbálják magyarázni, hogy ki a felelős amiatt, hogy a Szövetség és a Magyar Fórum két nappal ezelőtt nem egyezett meg a közös indulásról. Forró Krisztiánék természetesen a fórumosok "telhetetlenségében” látják az okot, Simon Zsolték meg hát jobb híján elsősorban a Szövetség Berényi József vezette platformját hibáztatják, mert az nem hajlandó együttműködni velük. Biztos lehet vitatkozni azon, melyik formációnak mekkora a súlya, és ahhoz képest milyen feltételeket támaszt, de az tényleg elég sokatmondó, hogy a két párt közti konzultáció legutolsó fordulójára az "MKP-sok" el sem mentek. Ha egy kicsit is érdekeltek lettek volna az egyeztetések sikerességében, akkor másként tettek volna.

Bugár megmondja a tutit

Ezzel kapcsolatban nyilatkozta a nyugdíjba vonult Bugár Béla is, ha a szeptemberi választásokkor nem jut be a parlamentbe egyik magyar párt sem, akkor vége a játéknak, mert a jövőben már nem nyílik erre lehetőség. Hiszen látni azt, hogy a szlovák pártok is kacsingatnak az ország déli területei felé, ahol keresik az új, akár még magyar nemzetiségű választóikat. De úgy tűnik számára, hogy magyar összefogást megfúró MKP-soknak nincsenek is országos ambícióik, megelégszenek a regionális politikával. Elvégre nincs szükségük nagyobb felelősségre. Ha ez nem így lenne, mondja Bugár, akkor jobban igyekeznének.

Simonék keresésben vannak

Azt viszont látni, hogy a kisebbik magyar párt iparkodik, és csütörtökön már egyezségre is jutott egy szlovák törpepárttal, hogy közösen induljanak a választásokon. Így ketten is érzik, ez még nem dübörgés, amit produkálnak, ezért más pártokkal is tárgyalásokat folytatnak, de innentől már közösen. A lista élére is keresnek embereket, mert a két pártelnök, Simon Zsolt és Pavel Macko nem ragaszkodik a listavezetői pozícióhoz. Abban azonban mindketten egyetértenek, hogy sem a Fico-féle maffiaállamhoz, sem pedig az elmúlt három év káoszához nem ragaszkodnak, ugyanakkor szilárdan kiállnak az Európai Unió és a NATO mellett.

Kilőtt a Smer, a Hlas meg elhalkult

Velük ellentétben ugyanez aligha mondható el a főnixmadárként ismét feltámadó Smerről, amelyik már mindegyik közvélemény-kutató cégnél az első helyre került a népszerűségi listán. Ma egy viszonylag ismeretlen ügynökség dobta piacra a felmérési eredményeit, és az annál borzasztóbb jövőképet vázol fel. Nem azért, mert a magyar tömörülések alulról bűvölik a parlamenti küszöböt, mert ezt már az elmúlt években megszokhattuk. Hanem azért, mert a korábban hosszú éveken keresztül maffiaállamot működtető Smer annyira elhúzott a hozzá képest normálisnak tűnő, és az utóbbi években legnépszerűbbnek mért Hlas mellett, hogy Robert Ficóék nyeregben érezhetik magukat. Csak legyen valaki, aki őket onnan időben kiüti.

