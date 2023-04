Katasztrófafilmbe illő videókon a kamcsatkai vulkánkitörés, 200 ezer tonna kén-dioxidot köpött a légkörbe

A tűzhányó hamufelhője északnyugati irányba sodródva mintegy 500 kilométeres körzetben terjedt szét. A kilövellt hamu a húsz kilométeres magasságot is elérte. A kitörés szürke vulkáni porral borította be a környékbeli falvakat a szerdai jelentések szerint. A helyi hatóságok azt tanácsolták a lakosoknak, hogy maradjanak otthon, és több településen bezárták az iskolákat.

A műholdas felvételek értékelése alapján mintegy 200 ezer tonna kén-dioxid jutott a légtérbe, ami számottevő mennyiség, bár nem éri el a globális klimatikus hatáshoz szükséges értéket.

Vlagyimir Szolodov, Kamcsatka kormányzója elmondta, hogy nincs szükség a lakosság tömeges evakuálására, de egyes egészségi problémákkal küzdő helyi lakosokat átmenetileg elszállíthatnak.

The Shiveluch volcano erupted in Kamchatka.



