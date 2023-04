Kiderült, kik a legaktívabb politikusok a parlamentben, illetve kik azok, akik jószerével csak üldögélni járnak oda

Az elmúlt napokban értékelték a parlamenti képviselőket, hogy mennyire voltak aktívak a 2020-as parlamenti választások óta. Egyesek rendkívül termékeny választási időszakot élhetnek meg, vannak viszont olyanok is, akik teljesítményükre nem igazán lehetnek büszkék.

Fotó: TASR

A parlamenti képviselők aktivitásának részletes elemzését a Pravda napilap készítette el. A törvényhozókat beterjesztett törvények, módosító javaslatok, felszólalások, illetve hiányzások száma szerint értékelték.

Aktivitás terén öten emelkednek ki a parlamenti képviselők közül. Marian Viskupič (SaS) viszi a prímet, aki amellett, hogy 42 törvényt terjesztett be, illetve 39 módosító javaslatot tett, 457-szer szólalt fel a parlamentben, ami a jelenlegi választási időszakban abszolút rekord. Emellett csak 18 igazolt hiányzása van. Miloš Svrček (Sme rodina) ugyan nem szólalt fel olyan gyakran (317), mint SaS-es kollégája, a beterjesztett törvények és módosító javaslatok (59, illetve 60) terén viszont túlszárnyalja őt. Hiányzása is kevesebb van, mindössze 8 nap.

A sorban két OĽaNO-s következik: Peter Kremský 275-ször szólalt fel a parlamentben, 48 törvényjavaslatot terjesztett be és 57 módosító észrevétele volt, miközben 15 napot hiányzott összesen. Milan Vetrák mondhatja magát a módosító javaslatok királyának, összesen 92 ilyet tud felmutatni, miközben 69 törvényjavaslata és 232 felszólalása volt. A választási időszakban mindössze 12 napot hiányzott. Anna Zemanová (SaS) is az aktívabb képviselők közé tartozik: 260-szor szólalt fel, 37 törvényjavaslata és 31 módosító észrevétele volt. Összesen 12 napot hiányzott.

Vannak viszont jó néhányan, akik csak üldögélni mennek a parlamentbe, ha egyáltalán bemennek. Ezen a téren Martin Klus (korábban SaS, jelenleg független) az abszolút sereghajtó, mentségére szóljon viszont, hogy tavaly szeptemberig államtitkárként tevékenykedett a külügyminisztériumnál, és csak néhány hónapja tért vissza a parlamentbe. A rangsorban Jozef Kanuščák követi őt, aki az SaS kormányból való kiválása miatt sokáig nem maradhatott a parlamentben, ugyanis a helyét Ondrej Dostál (SaS) foglalta el – ő államtitkár volt az igazságügyi minisztériumban.

Az említett politikusokat viszont már olyanok követik, akiknek bőven lett volna idejük picit megdolgoztatni magukat. Stanislav Kubáneknek és Dušan Galisnak (mindketten Smer) egy törvény- és egy módosító javaslata sem volt az aktuális választási időszakban. Felszólalásban sem remekelnek: előbbi 11-szer, utóbbi 12-szer hallatta a hangját, miközben 28-szor, illetve 39-szer hiányoztak.

Adriana Pčolinská (Sme rodina) és Augustín Hambálek (Smer) is a szűkszavúbb politikusok közé tartozik, mindketten csak háromszor szólaltak fel a parlamentben. Boris Kollár képviselőnőjének ugyan volt öt törvényjavaslata (módosító egy sem), de a 40 napos hiányzás nem fest túl jól a statisztikában. A jelek szerint Hambálek csak üldögélni jár a parlamentbe, hiszen mindössze hat hiányzása van, egy törvényjavaslatot sem terjesztett be, de módosító észrevétele is csak egy volt.

Peter Šuca (Smer) ugyan 17 hiányzás mellett 22-szer felszólalt, törvényhozás terén viszont nem túl aktív: egy beterjesztett törvényjavaslat mellett módosító javaslata nem volt. Végezetül hozzá kell tenni, hogy összesen 14 olyan képviselő van a parlamentben, akinek egy törvényjavaslata sem volt. Ide tartozik Slavěna Vorobelová is, aki Marian Kotlebát (ĽSNS) váltotta.



(Pravda)