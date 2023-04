Slovnaft Cup, elődöntő: Egy lépéssel közelebb a döntőhöz a Slovan

A Slovan Bratislava szerdán legyőzte a Skalica együttesét a Slovnaft Cup elődöntőjében.

Fotó: TASR

Nem született könnyen a pozsonyiak győzelme. Abubakari ugyan a 19. percben megszerezte a vezetést a hazai csapatnak, ám az erdőhátiak Morong találatával még az első félidő vége előtt egyenlítettek. Vladimír Weiss tartalékosokkal teletűzdelve küldte pályára csapatát, de amikor a második félidőben is látta, hogy játékosai nem tudnak mit kezdeni a vendégcsapattal, kénytelen volt beküldeni a nagyágyúkat is. Fokozatosan Kucka, Green, Weiss, Čavrić és Barseghjan is pályára lépett, de sokáig ez sem hozta meg a kívánt eredményt. Már-már úgy tűnt, a Skalica kibekkeli a döntetlent, amikor a hajrában büntetőhöz jutottak a pozsonyiak, Weiss pedig higgadtan értékesítette.

A Slovan tehát minimális előnnyel várja a visszavágót, amit egy hét múlva rendeznek. A döntőbe már bejutott a Spartak Trnava, amely kettős győzelemmel (2:1 és 3:0) búcsúztatta az AS Trenčínt.



Slovnaft Cup, elődöntő:

ŠK Slovan Bratislava – MFK Skalica 2:1 (1:1)

Gólszerzők: 19. Abubakari, 90. Weiss (11-esből) – 39. Morong



(tt)