LÉNYEG: Rajongunk a munkakerülő képviselők pártjáért, és már alig várjuk, hogy a lengyelek olcsó boltja megnyissa kapuit Szlovákiában

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Bár még mindig van öt és fél hónap az előrehozott választásokig, de már megjelentek az első összegző értékelések arról, hogy a jelenlegi megbízatási időszakban kik szorgoskodtak a leginkább a parlamentben, és kik azok, akik csak a lábukat lógatják a törvényhozásban. Úgy tűnik, a választókat nem hatja meg, hogy melyik párt képviselője az, aki robotol, és melyiké lopja a napot.

Éljenek az ingyenélő politikusok!

Az egyik szlovák napilap felmérése szerint az jött ki, hogy a legszorgalmasabb politikusok olyan tömörülések színeiben tevékenykednek, amelyek nem is biztos, hogy szeptemberben megugorják az öt százalékos bejutási küszöböt. Hiába pedáloznak az SaS-es meg az OLaNO-s fiúk és lányok, a népszerűségi mutatókat elnézve kisebb csoda kell ahhoz, hogy októbertől továbbra is a törvénygyárban gürizhessenek. Velük ellentétben viszont ott vannak a leginkább léhűtő honatyák, akik a Smer sorait "erősítik" lebzselésükkel, és bár szalmaszálat sem tesznek keresztbe, ennek ellenére Robert Fico pártja szárnyal. Ehhez az kell, hogy az embereket ne is nagyon érdekelje, mi folyik az országgyűlésben, elég, ha megnyugodnak a bibircsókos populista ábrázatától. Még szerencse, hogy nekünk, itteni magyaroknak nem kötelességünk csodálni az ilyen a Putyin-simogató magyarfaló hitványokat, bárki is próbál minket meggyőzni ennek ellenkezőjéről.

Mindenki hisz a saját sikerében

A jó esetben minket érdeklő demokratikusabb oldalon meg egyre nagyobb a mozgolódás, sokan keresik azt a szövetségest, akivel nekivágnának a megmérettetésnek. Eduard Heger, a legerősebb kormánypártból lelépett megbízott kormányfő viszont nem lát nagy összefogási hajlandóságot a demokratikus erőknél. A pár hete létrehozott Demokrati párt elnöke úgy véli, mindenki a saját sikerében bízik, bár ilyen hozzáállással egy csomó szavazat kerülhet a kukába. De a legtöbb politikus ilyen, el van szállva magától, meg a vélt kisugárzásától, aztán majd elképedve csodálkozik, ha nem kell a kutyának sem.

A nemzetiek már összebútoroztak

Bezzeg a másik oldal, a nacionalistábbik bagázs, ők aztán férfiasan egymásba tudnak karolni. Itt van például ez az Andrej Danko nevezetű alak, aki a nemzeti pártot irányítja, néhány éve már a parlamenten kívülről. Nem sok vizet zavar Ján Slota jámbor utódja, sőt, néha megnevetteti az embert a bugyuta megmozdulásaival. Azonban most összeszedte magát, alaposan megvizsgálta a közvélemény-kutatásokat és belátta, egyedül megreked az SNS szekere. Így aztán a tenyerébe csapott a náciktól leváló egyik csoportosulás vezetőjével és egy csapásra megvalósult a nemzeti, a keresztény és a szociális erők összefogása. Dankóék egy stabil kormány megalakításában bíznak és a pártelnök szerint ha a nemzetiek nem jutnának be a parlamentbe, nagyon nehéz lenne ilyen kabinetet létrehozni. Ezért aztán a szlovák patrióták színe-javával egyezkednek a szent cél megvalósítása érdekében. Erre mondja Heger azt, hogy ez komoly figyelmeztetés számukra, és a demokratikus erőknek is valami ilyesmit kellene tenniük. Néhány hetük még maradt arra, hogy rendezzék soraikat és aztán vásárra vihetik a bőrüket.

Katalinka, szállj ide, jöjjenek a lengyelek!

Apropó, vásár. Úgy néz ki, új üzletlánc telepedne le Szlovákiában, ami jelentősen növelhetné a konkurenciát. Az meg sosem árt, azaz aligha fizetünk rá. Sőt. A legsikeresebb lengyel diszkont áruházlánc, a katicabogaras Biedronka szállna be a piacunkra és elsősorban a Lidl, a Tesco vagy a Kaufland versenytársa lehetne. Várhatóan alacsonyabb árakkal és sokunk számára új termékkínálattal küzdhet majd meg a vásárlók kegyéért. Ami meg jól jöhet ebben az infláció sújtotta időszakban.

Sidó Árpád