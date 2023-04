Komáromi járás helyett egy nagyobb Érsekújvári, Somorja a Pozsonyi járás része – több változással is számol a közigazgatási reform tervezete

Komáromi járás helyett egy nagyobb Érsekújvári járás, Somorja a Pozsonyi járás része, önálló Párkányi és Ipolysági járás, valamint Nagykaposi járás. Egyebek mellett ezeket a változtatásokat tartalmazza a Roman Mikulec vezette belügyminisztérium tervezete Szlovákia közigazgatási reformjáról.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A Heger-kormány 2021 ősze óta dolgozik az új járáshatárok és megyehatárok tervein, amelyek komoly változásokat hoznának a régiókban – írja a Napunk, amely elsőként hozta nyilvánosságra a terveket.

A belügyminisztérium a jelenlegi 79-ről 46-ra csökkentené a járások számát, de egyúttal létrehoznának alsóbbrendű közigazgatási egységeket, úgynevezettt szubrégiókat

A tervezetben a megyei rendszer átalakításával is számolnak, a jelenlegi nyolc helyett mindössze négy+1 megyénk maradna: Pozsonyi kerület, Nyugat-szlovákiai kerület (Nyitra fővárossal), Észak-szlovákiai kerület (Zsolna fővárossal), Közép-szlovákiai kerület (Besztercebánya fővárossal), Kelet-szlovákiai kerület (Kassa fővárossal).

A belügy a Napunknak megerősítette, hogy a terveket idén márciusban tártak az önkormányzatok érdekvédelmi szervezetei elé, amelyeknek a következő hónapokban kellene véleményezniük, viszont már most komoly kifogásaik vannak.

A belügy az indoklásban hangsúlyozza, a jelenlegi járások és kerületek nem felelnek meg a természetes régióknak és a történelmi hagyománynak, illetve nincs összhangban a lakosok szokásaival és a napi rutinjával, főként ami a munkába járást illeti. Ehhez fontos adatként szolgáltak a 2021-es népszámlálás eredményei.

A reformon belül egyrészt összevont községi hivatalokat hoznának létre, másrészt csökkentenék a járások számát, illetve a kerületeket hozzáigazítanák az új járásokhoz.

Az új felosztás szerint a Pozsony központú járás bekebelezné a Dunaszerdahelyi járás egy részét, Somorja is a Pozsonyi járás része lenne. A Nagyszombati járás magába foglalná Galántát és Vágsellyét. Az Érsekújvári járáshoz hozzácsapnák Komáromot, de leválasztanák belőle Párkányt, amely egy kisebb saját járás székhelye lenne. A Lévai járást is feldarabolnák, és Ipolyságot járási város rangjára emelnék. A Nagyrőcei járás is kisebb lenne, és Tornalja Rimaszombathoz kerülne. Tőketerebes nem lenne többé járási székhely, megkapná viszont ezt a rangot Nagykapos, amely egy járásba kerülne a jelenleg Nagymihályhoz tartozó Királyhelmeccel – mutatja be a lap a részleteket.



Forrás: belügyminisztérium - napunk.dennikn.sk

A tervezet még nem tekinthető véglegesnek, nyilvánosan még nem mutatták be. A jelenlegi közigazgatási rendszert 1996-ban, a mečiari korszakban fogadták el, akkor határozták meg 79-ben a járások számát.



(napunk.dennikn.sk)