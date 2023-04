Hat év után új regénye jelent meg Murakami Harukinak

Hat év után új regénnyel jelentkezett a népszerű japán író, Murakami Haruki: a The City and Its Uncertain Walls egy azonos című, negyven éve megjelent írásán alapul, amit annak idején egy irodalmi magazin közölt.

A regény a Sincsosa kiadóvállalat tájékoztatása szerint csütörtökön került a boltokba, és nemcsak nyomtatott formában, hanem e-könyvként is megvásárolható.

Murakami felidézte, hogy 1980-ban egy irodalmi magazin közölte The City and Its Uncertain Walls című novelláját. Mint a 74 éves író egy interjúban elmondta: írása akkoriban "félig kész állapotban" jelent meg, amit utólag nagyon sajnált. Azóta is szerette volna megfelelő formába önteni.

A három részre bontott regény első részét Murakami első személyben meséli: az 1980-as novellát dolgozza fel, amelyben az elbeszélő egy magas falakkal körülvett városba érkezik, amelyről kamaszkori szerelme azt mondta, hogy ott lakik az igazi énje.

A második részben a főhős visszatér a való világba, és egy kisvárosi könyvtár igazgatója lesz Fukusima prefektúrában, ahol titokzatos dolog történik vele.

Murakami elbeszélésmódjára jellemző ez a két világ között váltakozó szerkezet.

Murakami szerint a regények fontos feladata, hogy átlépjenek a tudatot és a tudattalant elválasztó falon, és segítsenek önmagunk mély felfedezésében. Legújabb könyvének címe az író szerint azt feszegeti, hogy "vajon tényleg szilárd-e a fal, amely az embert elválasztja egy másik világtól".

Bár Murakami új kötetét a Világvége és a keményre főtt csodaország című 1985-ös regényéhez is hasonlítják, az író hangsúlyozta, hogy legújabb regényében "más formában" akarta "újraírni a történetet".

"Amikor fiatalabb voltam, akciódús történeteket akartam írni, de most, hogy idősebb vagyok, inkább az emberek belső életének nyugodt ábrázolása foglalkoztat"

- mondta.

Az 1949-ben Kiotóban született író első regénye, a Hallgassd a szél dalát! 1979-ben jelent meg. A Norvég erdő című, 1987-ben kiadott regénye a nemzetközi elismerést is elhozta számára. Legutóbb 2017-ben A kormányzó halála című regényét vehették kezükbe az olvasók. A kortárs posztmodern próza egyik nagymesterének számító, az irodalmi Nobel-díj várományosai között is emlegetett Murakami műveit a világ mintegy 50 nyelvére fordították le, számos művét színpadra állították, megfilmesítették.

(MTI)