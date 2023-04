LÉNYEG: Eltörölnék a Komáromi járást, és a zsaruk meg rászállnának a 63-as út gyorshajtóira

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

A szerdai üresjárat után mozgalmas csütörtökbe futottunk bele. Ezt a napot a jegybank elnöke és a Komáromi járás drukkerei is megemlegetik.

Bűnös a futár, de tagadásban van

Az európai uniós országokban nem mindennapi esemény történt ma Szlovákiában. A Specializált Büntetőbíróság ugyanis bűnösnek találta a Szlovák Nemzeti Bank elnökét, aki amúgy sem akárki. Peter Kažimírt, az újra a hatalomra ácsingózó Smer korábbi pénzügyminiszterét vesztegetés miatt találták vétkesnek, mert a gyanú szerint vagy öt évvel ezelőtt miniszterként közbenjárt egy cég érdekében az adó- és vámhivatal vezetőjénél. Na nem csupán lobbizott, hanem egyfajta futár szerepét betöltve 50 ezer euró kenőpénzt csusszantott át František Imreczének. Ezt azért tudják a hatóságok, mert a Pénzügyi Igazgatóság volt vezetője együttműködik a rendőrséggel, és mindent bevallott. A bíróság 100 ezer eurós büntetést szabott ki a jegybank vezetőjére, akire az összeg be nem fizetése esetén kétéves szabadságvesztés vár. Kažimír valószínűleg fellebbezni fog, hiszen az elejétől kezdve tagadja a bűnösségét. A másik oldalon viszont a Speciális Ügyészség azt vallja, hogy a pénzügyi szakember súlyosabb büntetést érdemel, ezért aztán a vád képviselői sem hagyják ezt az egészet annyiban.

Lükék lennének a Smerrel hadilábon álló oldal képviselői, ha ezt a helyzetet nem használnák ki. Eduard Heger rögtön meg is szólalt, és azt mondja, elfogadhatatlan, hogy egy jogállamban a bíróság által vesztegetésben bűnösnek talált személy töltse be a jegybank vezetői szerepét. Szerinte a bíróság határozata is azt bizonyítja, hogy korábban a Smer milyen korrupciós rendszert épített ki Szlovákiában. Hasonló véleményt fogalmazott meg Zuzana Čaputová is. A köztársasági elnök úgy véli, a bankelnöknek fontolóra kellene vennie, hogy lemond a posztjáról. Hiszen ha a jegybank irányítója maradna a pozíciójában, az hatással lehet az intézmény megbízhatóságának megítélésére. De mivel a döntés még nem jogerős, a nemzeti bank - egyesek szerint politikai áldozatnak tartott - első embere egyelőre marad a helyén.

Párkány is járási központ lehetne

Csütörtökön jött elő az is, hogy a Roman Mikulec vezette belügyminisztérium miként képzeli el Szlovákia közigazgatási reformját. A legdurvább változás az lenne, hogy a tervezet nem számol a Komáromi járás létezésével, mert azt az érsekújvári régió szippantaná magába. Ez nem azt jelentené, hogy itt egy gigászi terület jönne létre, mert közben Párkány külön körzetet alkotna. Az új felosztás szerint a Pozsony központú járás bekebelezné a Dunaszerdahelyi járás egy részét, és így Somorja is a fővárosi közigazgatás részévé válna. A javaslat a megyei rendszer átalakításával is számol, a jelenlegi nyolc helyett mindössze öt megyénk maradna: pozsonyi, nyitrai, zsolnai, besztercebányai, illetve kassa központtal. A belügy a tervezett változtatásokat azzal indokolja, hogy a jelenlegi járások és kerületek nem felelnek meg a természetes régióknak és a történelmi hagyománynak, illetve nincs összhangban a lakosság szokásaival és a napi rutinjával. Megijedni nem kell, ezt a javaslatot még ezerszer szétcincálják az illetékesek, és azt még hónapokig lehet véleményezni, aztán meg már beköszönt a nyári szezon, ami meg beletorkollik a választásokba. És az új kormány meg valószínűleg nem ezzel a témával indítja a programjának megvalósítását.

Milliókat költenének radarokra

Ennél sanszosabb, hogy a belügy egy másik kezdeményezése korábban lép életbe. Ez pedig a minisztérium azon elhatározása, hogy a balesetveszélyes útszakaszokon komolyabb teljesítményű radarokat helyezzenek el. A tervek szerint a tárca 34 millió eurót fordítana az új rendszerek vásárlására, hogy a jelenlegi 20 helyett országszerte 200 kütyü szegje kedvét a gyorshajtásra hajlamos sofőröknek. Úgy néz ki, a 63-as főútra pikkelnek a zsaruk, mert az előzetes tervek szerint Somorjától számítva Dunaszerdahely és Alistál mellett Komáromig legalább négy radar próbálja majd észhez téríteni a lóerők szerelmeseit.

