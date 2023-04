A dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskolában idén is megünnepelték a magyar költészet napját

A dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskolában és Középfokú Sportiskolában idén is megünnepelték a magyar költészet napját. Szerdán, április 12-én a diákok részt vettek a Csaplár Benedek Városi Művelődési Ház által szervezett Kortárs a Csaplárban c. rendezvénysorozat aktuális eseményén, amelynek keretén belül Kis Lívia, az iskola magyartanára beszélgetett Nyáry Krisztiánnal, három irodalmi szerelmeskönyv szerzőjével.

Az iskola felvételei - Továbbiakért kattints!

A különleges irodalmi beszélgetésen a résztvevők számos érdekességet tudhattak meg a költők és írók szerelmi életéről, érzelmi kapcsolódásairól.

A következő napon az iskola aulája a Költészet Csarnokává alakult át, amelyben József Attila dolgozószobáját rendezték be. Az érdeklődők az asztaloknál memóriajátékokat játszhattak, ill. versesköteteket is lapozhattak. Az intézmény számos pontján költeményeket függesztettek ki, a diákok pedig egy előre elkészített, az iskola logójával ellátott papírra felírhatták és az épületen belül kiposztolhatták kedvenc versüket. Mindezeken túl a fotózkodni vágyók rendelkezésére állt egy-egy alkalmi instakeret és fotókeret is.

A szokásos költészetnapi műsor ezúttal Nyáry Krisztián Így szerettek ők című köteteinek történeteiből állt össze. Az előadás során szó esett számos költő múzsájáról, titkos szerelmi kalandjáról, életük eddig nem ismert részleteiről, epizódjairól. A változatos történetek élvezete közben a diákközönség a szerelmes költemények ihletőiről szóló rövid videókat láthatott, elhangzott pár megzenésített vers, sőt egy modern tánckoreográfiát és egy rapszámot is beépítettek az előadásba.

(-)