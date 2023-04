Madárpiszoknak álcázza magát egy újonnan felfedezett béka (FOTÓ)

A Föld második legnagyobb szigetének, Új-Guineának a keleti részét és számtalan kisebb szigetet magában foglaló Pápua Új-Guineán öt új békafajt fedeztek fel nemrég - derült ki a Zootaxa tudományos szaklapban április elején megjelent cikkből. A tanulmány egyik szerzője, az ausztráliai Queensland Múzeum kutatója pénteken elmondta: az öt új kisbéka közül az egyiknél a fiatal példányok színe és mintázata nagyon hasonlít a madárürülékhez, ami feltehetően védőálcát biztosít az állatnak.

A frog that resembles a glistening, freshly-delivered bird poo has been discovered in the jungles of Papua New Guinea @Stampa_Estera @Telegraph https://t.co/7PTV0mKtA3