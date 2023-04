Szorosabb biztonsági együttműködésre törekszik Németország Dél-Koreával

A klímaügyi, gazdasági és biztonsági együttműködés szorosabbra vonását javasolta Dél-Koreának Annalena Baerbock német külügyminiszter szöuli látogatásán szombaton, felajánlva egyúttal Németország támogatását a regionális konfliktusok rendezésében is.

Annalena Baerbock (TASR)

A német külügyminiszter hivatali kollégájával, Pak Dzsinnel folytatott megbeszélésén rámutatott, hogy "ahogyan más nemzetek kiállnak az európai biztonságért, ugyanolyan komolyan kell venni ebben a régióban is a biztonsági igényeket". Vonatkozik ez az észak-koreai fenyegetésre és a Tajvani-szorosban kialakuló feszültségre egyaránt - mondta.

"Dél-Korea nemcsak egy konszolidált demokrácia, hanem az egyik legközelebbi értékpartnerünk Európán kívül" - fogalmazott Baerbock. Pak rámutatott, hogy a német-koreai kapcsolatok 140. évfordulójára tekintettel a két ország közötti stratégiai párbeszédnek ezúttal különösen nagy jelentősége van.

Baerbock az észak-koreai rakétakísérleteket nemzetközi jogba ütközőnek és a régióra nézve "valódi fenyegetésnek" nevezte, melyeket "nem lehet csak úgy hátradőlve szemlélni", utalva ezzel Emmanuel Macron francia elnöknek még a múlt héten tett kijelentésére, miszerint nem tartja az EU számára prioritásnak ezeket a konfliktusokat.

Baerbock megköszönte Dél-Korea Ukrajnának nyújtott támogatását és jelezte, hogy mindig számíthatnak Németország partneri támogatására. "Ezt nem fogjuk elfelejteni" - fogalmazott. Kijelentette, hogy Észak-Korea "agresszív magatartását és a nemzetközi jog folyamatos megsértését nem hagyjuk figyelmen kívül", és jelezte, hogy Németország továbbra is részt vesz a Phenjan elleni szankciók betartásának az ellenőrzésében.

Észak-Korea részéről további provokációktól kell tartani - figyelmeztetett Pak, utalva arra, hogy Phenjan csütörtökön nukleáris töltet hordozására alkalmas interkontinentális ballisztikus rakétát tesztelt. "Hathatós nemzetközi válaszra lenne szükség" fogalmazott. A dél-koreai politika célja továbbra is a nukleáris leszerelés - mondta, hozzátéve, hogy ebben számítanak Németország támogatására is. A nukleáris leszerelés alatt az Egyesült Államok és Dél-Korea is az észak-koreai atomfegyverprogram felszámolását érti.

Baerbock méltatta a Dél-Korea és Japán közötti közeledést. A két ázsiai demokrácia közötti szorosabb kapcsolat hozzájárul a régió stabilitásához - mondta. A Japán és Dél-Korea közötti kapcsolatokat évtizedek óta feszültté tette a második világháború emlékeinek kezeléséről szóló vita.

Baerbock ázsiai körútjának következő állomása Japán.

MTI